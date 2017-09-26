Стало известно, когда начнется строительство Восточного выезда в Уфе

Работы по проектированию Восточного выезда на трассу М5 планируется завершить весной 2018 года. Уже в июне должно начаться непосредственно само строительство. О планах реализации проекта сообщил сегодня на транспортном форуме в Уфе сообщил директор управления финансирования инфраструктуры АО "ВТБ Капитал" Анатолий Суходолов.