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Стало известно, когда начнется строительство Восточного выезда в Уфе

26 сентября 2017, 17:33
Концессионер озвучил сроки реализации проекта.

Работы по проектированию Восточного выезда на трассу М5 планируется завершить весной 2018 года. Уже в июне должно начаться непосредственно само строительство. О планах реализации проекта сообщил сегодня на транспортном форуме в Уфе сообщил директор управления финансирования инфраструктуры АО "ВТБ Капитал" Анатолий Суходолов.

- Работы по проектированию мы планируем закончить в марте-апреле 2018 года, - сообщил он. - Строительство начнется где-то в июне, начнем стройку с наиболее сложного объекта - с тоннеля.

К осени подрядчик развернется на остальных участках объекта. Строительство завершится в 2021 году. Суходолов подчеркнул, что без федеральной поддержки реализация проекта будет невозможна.

- Мы надеемся, что к июню 2018 года республике удастся заключить соглашение о предоставление трансферта с Росавтодором, - сказал он.

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