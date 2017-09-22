Жителю Башкирии с редкой болезнью отказали в льготных лекарствах

Прокуратура Бирского района защитила права 33-летнего местного жителя на получение жизненно необходимых ему лекарств. Известно, что мужчина уже более 5 лет страдает редким заболеванием, которое входит в список орфанных болезней. По назначению врача, ему требуется непрерывная терапия лекарством.