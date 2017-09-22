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Жителю Башкирии с редкой болезнью отказали в льготных лекарствах

22 сентября 2017, 17:42
Мужчина, страдающий редким заболеванием, в год должен тратить на лекарства около 22 миллионов рублей.

Прокуратура Бирского района защитила права 33-летнего местного жителя на получение жизненно необходимых ему лекарств. Известно, что мужчина уже более 5 лет страдает редким заболеванием, которое входит в список орфанных болезней. По назначению врача, ему требуется непрерывная терапия лекарством.

По закону мужчина имеет право бесплатно получать дорогостоящие лекарства, однако Минздрав Башкирии отказал больному в предоставлении медикаментов, ссылаясь на отсутствие денежных средств.

Так как годовой курс лечения этими препаратами стоит около 22 миллионов рублей, больной не имеет возможности самостоятельно приобретать лекарства, поэтому за защитой своих прав житель Башкирии обратился в прокуратуру.

Надзорное ведомство предъявило в Кировский районный суд г. Уфы исковое заявление, по результатам рассмотрения суд обязал министерство обеспечить льготника необходимыми медикаментами.

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