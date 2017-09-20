Минздрав Башкирии отказал ребенку-инвалиду в льготных лекарствах

Прокуратура Башкирии провела проверку после освещения СМИ о нарушении прав тяжело больного ребенка на лекарственное обеспечение. Известно, что в 2009 году девочка пережила тяжёлую операцию, во время которой ей удалили большую часть тонкого кишечника. На данный момент девочке уже исполнилось 16 лет и ей по-прежнему необходимо каждый день принимать комплекс лекарств, примерная стоимость которых составляет более 100 тысяч рублей в месяц.