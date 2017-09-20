Минздрав Башкирии отказал ребенку-инвалиду в льготных лекарствах

Прокуратура Башкирии провела проверку после освещения СМИ о нарушении прав тяжело больного ребенка на лекарственное обеспечение. Известно, что в 2009 году девочка пережила тяжёлую операцию, во время которой ей удалили большую часть тонкого кишечника. На данный момент девочке уже исполнилось 16 лет и ей по-прежнему необходимо каждый день принимать комплекс лекарств, примерная стоимость которых составляет более 100 тысяч рублей в месяц.
Тем временем региональный Минздрав отказал больному подростку в предоставлении необходимых лекарств, ссылаясь на то, что что эти препараты не входят в республиканскую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, несмотря на то, что Минздрав России признал эти лекарства не подлежащими замене.
Согласно закону, ограниченного перечня лекарств не существует, если они необходимы больным, страдающим редкими заболеваниями. Прокуратура Калининского района обратилась в суд, с целью добиться для ребенка-инвалида предоставления нужных препаратов. Ход и результаты рассмотрения иска находятся на контроле органов прокуратуры республики.