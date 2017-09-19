Ирек Ялалов об учителях башкирского языка: в обиду мы их не дадим!

- Ни один педагог не должен быть ущемлен, уволен и потерять денежное содержание, - заявил сегодня мэр Уфы Ирек Ялалов на оперативке в администрации.
По мнению Ирека Ялалова, если учителя родных языков по каким-то причинам потеряют свои часы, то это должно быть компенсировано за счет преподавания других языков.
- У нас 456 учителей родных языков, и я на широкую аудиторию говорю: мы их в обиду не дадим, все они будут защищены администрацией города,, - заявил Ялалов. - В этом плане моя позиция очень жесткая.