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Ирек Ялалов об учителях башкирского языка: в обиду мы их не дадим!

19 сентября 2017, 10:02
Мэрия Уфы проследит за тем, чтобы учителя башкирского языка не остались без работы. Об этом заявил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

- Ни один педагог не должен быть ущемлен, уволен и потерять денежное содержание, - заявил сегодня мэр Уфы Ирек Ялалов на оперативке в администрации.

По мнению Ирека Ялалова, если учителя родных языков по каким-то причинам потеряют свои часы, то это должно быть компенсировано за счет преподавания других языков.

- У нас 456 учителей родных языков, и я на широкую аудиторию говорю: мы их в обиду не дадим, все они будут защищены администрацией города,, - заявил Ялалов. - В этом плане моя позиция очень жесткая.

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#Новости#Образование#Наталья Кузнецова#Общество
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