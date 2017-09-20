Депутат Госдумы Юрий Афонин: Принуждать детей к изучению языка - ошибка

Именно в советскую эпоху получил мощное развитие литературный башкирский язык. Были основаны десятки газет на башкирском, издавалась масса книг. Поэтому никто не может упрекнуть коммунистов в том, что мы против башкирского языка и башкирской культуры.Но я убежден, что принцип добровольности в изучении национальных языков в школе – это правильно. Пусть решают родители учеников. Башкортостан – исключительно многонациональный регион. Здесь вместе живут и башкиры, и русские, и татары, и чуваши, и марийцы, и удмурты, и мордва. И во многих случаях родители хотят, чтобы их дети изучали в школе родной язык их народа.