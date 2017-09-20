Депутат Госдумы Юрий Афонин: Принуждать детей к изучению языка - ошибка

- Я внимательно слежу за всем, что происходит в Республике Башкортостан, поддерживаю тесные связи с республиканской партийной организацией КПРФ, ведь первый раз в Государственную Думу я был избран в 2007 году именно от Башкирии.
Хотелось бы напомнить, какой огромный вклад внесла Советская власть в сохранение башкирского языка и развитие башкирской национальной культуры. До Октябрьской революции в Башкирии более 80% населения было неграмотным. Именно в советское время была создана современная башкирская письменность, заменившая арабскую вязь, фонетически мало подходившую для башкирского языка.
Именно в советскую эпоху получил мощное развитие литературный башкирский язык. Были основаны десятки газет на башкирском, издавалась масса книг. Поэтому никто не может упрекнуть коммунистов в том, что мы против башкирского языка и башкирской культуры.Но я убежден, что принцип добровольности в изучении национальных языков в школе – это правильно. Пусть решают родители учеников. Башкортостан – исключительно многонациональный регион. Здесь вместе живут и башкиры, и русские, и татары, и чуваши, и марийцы, и удмурты, и мордва. И во многих случаях родители хотят, чтобы их дети изучали в школе родной язык их народа.
При этом нельзя допускать и перегрузки учеников. Обучаясь в школах Башкортостана, дети в любом случае познакомятся с творчеством Салавата Юлаева, Мажита Гафури, Мустая Карима, башкирская культура будет им близка. Но принуждать к чему-либо в национальных и языковых вопросах было бы серьезной ошибкой, чреватой межнациональными конфликтами.