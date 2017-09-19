Лидер КБН: митинг за отставку Хамитова состоится, несмотря на нюансы

Общественник, знакомый с ситуацией, заявил, что уведомление о согласовании митинга его организаторы подали в правительство республики еще 6-го сентября. В нем они попросили представителей власти связаться с организаторами по указанным телефонам. Однако в положенные следующие три дня этого, по их словам, никто не сделал. Уже на следующий день организаторы митинга подали другое уведомление — о том, что митинг 21 сентября состоится ввиду отсутствия претензий со стороны властей.