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Лидер КБН: митинг за отставку Хамитова состоится, несмотря на нюансы

19 сентября 2017, 16:20
Медиакорсеть узнала некоторые подробности о предстоящем митинге за отставку Рустэма Хамитова, который планируют провести представители Конгресса башкирского народа (КБН) 21 сентября на площади перед Дворцом Спорта.

Напомним, 20 июля на этом же месте прошел первый митинг организации, собравший около 800 человек. Медиакорсеть вела прямую трансляцию с мероприятия.

Тогда его организаторы заявили, что намерены провести еще один митинг и собрать больше желающих, многие из которых были в то время в летних отпусках. Отметим, что в мэрии Уфы нам заявили, что вопрос согласования митинга шел на уровне правительства республики.

Общественник, знакомый с ситуацией, заявил, что уведомление о согласовании митинга его организаторы подали в правительство республики еще 6-го сентября. В нем они попросили представителей власти связаться с организаторами по указанным телефонам. Однако в положенные следующие три дня этого, по их словам, никто не сделал. Уже на следующий день организаторы митинга подали другое уведомление — о том, что митинг 21 сентября состоится ввиду отсутствия претензий со стороны властей.

В пресс-службе правительства Медиакорсети, между тем, заявили, что организаторам 8 сентября было отправлено письмо с предложением о выборе другой даты для проведения мероприятия. И посетовали на то, что в заявке не было электронного адреса заявителей. Судя по всему, общественники письмо, отправленное почтой, так и не получили. На их взгляд - митинг вполне законный.

Требования на митинге, по словам исполнительного директора КБН Валиахмета Бадретдинова, будут все те же — немедленная отставка главы региона в связи с неисполнением им обязанностей.

- Мы подали заявку на проведение митинга ровно за 15 дней до планируемой даты, - рассказал Медиакорсети Валиахмет Бадретдинов. - Поэтому никто не имеет права занимать эту территорию в этот день согласно закону. Уже заявили о своем участии в митинге представители движения «Антикроношпан», члены инициативной группы обманутых дольщиков, вкладчиков, представители спортивных федераций, противники точечных застроек. Отмечу, что никакого конструктивного ответа по резолюции первого нашего митинга от властей мы так и не услышали, - подытожил Бадретдинов.

Отметим, что наступившая осень стала богатой на различные политические акции. Это уже четвертый крупный митинг в Уфе, так или иначе выражающий недовольство граждан республики властью. В минувшую субботу, 16 сентября, в Уфе состоялся митинг в защиту башкирского языка. Он собрал более тысячи человек из разных уголков республики.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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