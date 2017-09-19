Лидер КБН: митинг за отставку Хамитова состоится, несмотря на нюансы

Напомним, 20 июля на этом же месте прошел первый митинг организации, собравший около 800 человек. Медиакорсеть вела прямую трансляцию с мероприятия.
Тогда его организаторы заявили, что намерены провести еще один митинг и собрать больше желающих, многие из которых были в то время в летних отпусках. Отметим, что в мэрии Уфы нам заявили, что вопрос согласования митинга шел на уровне правительства республики.
Общественник, знакомый с ситуацией, заявил, что уведомление о согласовании митинга его организаторы подали в правительство республики еще 6-го сентября. В нем они попросили представителей власти связаться с организаторами по указанным телефонам. Однако в положенные следующие три дня этого, по их словам, никто не сделал. Уже на следующий день организаторы митинга подали другое уведомление — о том, что митинг 21 сентября состоится ввиду отсутствия претензий со стороны властей.
В пресс-службе правительства Медиакорсети, между тем, заявили, что организаторам 8 сентября было отправлено письмо с предложением о выборе другой даты для проведения мероприятия. И посетовали на то, что в заявке не было электронного адреса заявителей. Судя по всему, общественники письмо, отправленное почтой, так и не получили. На их взгляд - митинг вполне законный.
Требования на митинге, по словам исполнительного директора КБН Валиахмета Бадретдинова, будут все те же — немедленная отставка главы региона в связи с неисполнением им обязанностей.
- Мы подали заявку на проведение митинга ровно за 15 дней до планируемой даты, - рассказал Медиакорсети Валиахмет Бадретдинов. - Поэтому никто не имеет права занимать эту территорию в этот день согласно закону. Уже заявили о своем участии в митинге представители движения «Антикроношпан», члены инициативной группы обманутых дольщиков, вкладчиков, представители спортивных федераций, противники точечных застроек. Отмечу, что никакого конструктивного ответа по резолюции первого нашего митинга от властей мы так и не услышали, - подытожил Бадретдинов.
Отметим, что наступившая осень стала богатой на различные политические акции. Это уже четвертый крупный митинг в Уфе, так или иначе выражающий недовольство граждан республики властью. В минувшую субботу, 16 сентября, в Уфе состоялся митинг в защиту башкирского языка. Он собрал более тысячи человек из разных уголков республики.
Медиакорсеть следит за развитием событий.