Митинг за отставку Хамитова в Уфе неожиданно перенесли

Напомним, на той же площадке и на тот же день ранее заявили о проведении митинга другие граждане с повесткой «За отставку главы региона Рустэма Хамитова». В правительстве на эту заявку ответили письмом, предложив перенести митинг. Организаторы заявили, что ответа в установленный законом 3-дневный срок не получили и потому митинг проводить будут, несмотря ни на что.