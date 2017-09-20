Митинг за отставку Хамитова в Уфе неожиданно перенесли

Сегодня на редакционную почту Медиакорсеть пришло письмо с приглашением посетить митинг от республиканского отделения партии «Патриоты России». Он состоится 21 сентября в Уфе на площади перед Дворцом спорта в 17.00.
Напомним, на той же площадке и на тот же день ранее заявили о проведении митинга другие граждане с повесткой «За отставку главы региона Рустэма Хамитова». В правительстве на эту заявку ответили письмом, предложив перенести митинг. Организаторы заявили, что ответа в установленный законом 3-дневный срок не получили и потому митинг проводить будут, несмотря ни на что.
Таким образом, получается, что на одной площадке в одно и то же время могли бы сойтись два митинга сразу.
- На митинге будет озвучена позиция политической партии «Патриоты России» по целому ряду важнейших вопросов социально-экономического положения, культурного, духовного развития в нашей республике и в стране в целом, - рассказал Медиакорсети уполномоченный по проведению митинга Геннадий Шебаев. - А также на митинге будет объявлено о начале формирования коалиции Патриотов Башкортостана с целью объединения усилий граждан, желающих процветания и благополучия нашей малой Родине.
«Патриоты» придут на площадь уже в первой половине дня.
- Мы поставим агитпалатки в 11 часов, потом развернем звукоусилительную аппаратуру, - сообщил Геннадий Шебаев. – Это наше партийное мероприятие.
На вопрос о том, связан ли митинг с предстоящими президентскими выборами, Геннадий Шебаев ответил отрицательно.
О том, что на этой же площадке собираются провести митинг другие общественники, лидер местного отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов знает:
- Читал в интернете. Но мы заявление на митинг подавали и получили на него разрешение. С органами правопорядка обговорили порядок его проведения. Как они будут поступать с другими, мне трудно сказать.
Мы связались с исполнительным директором Конгресса башкирского народа Валиахметом Бадретдиновым, чтобы узнать о судьбе второго митинга.
- Нам согласовали митинг, но в другом месте. Он состоится завтра, в 18.00, на площади перед республиканским Домом профсоюзов, - сказал он. – Теперь оповещаем об этом участников.
Напомним, 8 сентября стало известно о том, что правительство Башкирии сократило количество разрешенных мест для проведения митингов в Уфе. Из перечня официально разрешенных мест исключили площадь перед Домом профсоюзов (Кирова, 1).