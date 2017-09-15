Осень протестов: в сентябре в Башкирии ожидаются крупные митинги

Теперь к проблеме дольщиков. Они появились у нас с приходом к власти Хамитова, он довел проблему до неимоверных масштабов. А мог бы создать то же агентство по страхованию дольщиков, контролировать его. Проблема в том, что Хамитов идет по такому простому пути. Вот построили один дом за бюджетные деньги, хотя законодательство это запрещает, строители видят и смотрят - красиво. И начинают тянуть, ждать, пока им самим деньги дадут. В итоге ком проблем растет до миллиардных масштабов.