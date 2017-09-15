Осень протестов: в сентябре в Башкирии ожидаются крупные митинги

Наступившая осень внесла свои коррективы в активность граждан. Сразу несколько крупных митингов пройдут в республике уже в ближайшие дни. В том числе, очередной митинг за отставку главы республики Рустэма Хамитова.
Году экологии посвящается
Где: Благовещенск, городской парк №1
Кто: жители города
Сколько человек пришло: по некоторым данным от 400 до 600
14 сентября в Благовещенске впервые за долгое время состоялся экологический митинг. Отметим, что для этого небольшого города республики явление это довольно нечастое, несмотря на то, что общественность Благовещенска не раз заявляла властям об экологических проблемах. Участники выразили протест против планов построить недалеко от города полигон ТБО. По словам организаторов митинга и общественников-экологов, этот проект не прошел экологическую экспертизу, а деревья на месте строительства новой свалки уже начали вырубать. Ранее горожане узнали о том, что в 30 километрах от Благовещенска хотят построить большой полигон высотой около 60 метров для хранения твердых отходов.
Участники митинга потребовали остановить строительство полигона ТБО и обратились к главе Башкирии Рустэму Хамитову с требованием объявить мораторий на размещение и строительство на территории Благовещенского района и города Благовещенска экологически опасных объектов.
Также они выразили недоверие действующему главе администрации Благовещенского района Фариту Фазылову, в том числе и из-за того, что он "с молчаливого согласия допустил отсутствие достаточных разрешительных документов (свидетельство о прохождении экологической экспертизы) вырубку леса под строительство полигона".
Резолюцию митинга направят в адрес президента России Владимира Путина, полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича и главы Башкирии Рустэма Хамитова.
Ранее в минэкологии и природных ресурсов Медиакорсети сообщили, что данных о положительном заключении экологической экспертизы по данному проекту в министерстве нет.
Лишние люди республики
Кто: обманутые дольщики
Где: Уфа, здания мэрии и правительства
Сколько человек приняло участие: около 60
Накануне по всей Уфе примерно с 14.30 и до 16.00 у зданий Белого дома, Курултая республики, мэрии Уфы, Телецентра с одиночными пикетами стояли обманутые дольщики республики, в очередной раз желающие привлечь внимание к своей проблеме. Их акция с говорящим названием «Лица лишних людей» собрала десятки дольщиков ЗАО «Башинвестдом», ОАО «Интеграл» (объекты в Нефтекамске и Уфе), ЖК «Миловский парк», ОАО «Строитель», ООО «Башстрой» и ООО «ЕТЗК» (Стерлитамак).
«Нет квартир, нет денег, нет будущего!», «Требуем сменить застройщика Миловский парк», «Остановите беспредел на рынке новостроек», «Бездействие властей порождает бомжей!», - гласили надписи на плакатах граждан.
Отметим, что граждане намеревались собраться в центре города еще 16 сентября в рамках общероссийского митинга «Обманутый дольщик», однако вчера, 15 сентября, организатору уфимского митинга Виталию Листкову Октябрьский районный суд отказал в этом. Между тем, самих дольщиков это нисколько не останавливает — 16 сентября в конференц-зале отеля «Азимут» пройдет Первый съезд обманутых дольщиков республики. По словам Виталия Листкова, на мероприятии ожидается до 300 человек.
Отметим, что после голодовки дольщиков «Дуслык-строй» и крупных скандалов, с ней связанной, Рустэм Хамитов поручил провести тщательное расследование по нескольким объектам и обратился с инициативой запретить долевое строительство вообще. Общественность и участники рынка такое заявление главы встретили с недоумением.
- В группе риска находится 29 объектов и 3,5 тысячи граждан, - заявил тогда на общем собрании Дома правительства Хамитов 13 июля. - В сентябре будут рассмотрены вопросы законодательного решения проблем обманутых дольщиков. Вся правовая часть, связанная с предоставлением каких-то особых полномочий власти республики в этой части, тоже будет оформлена. Но в то же время будет парламентское слушание, и вас, застройщиков, парламентарии тоже потреплют. Никуда вы не денетесь. Пойдёте на ковер и будете отвечать в том числе перед депутатами.
Пока неизвестно, чем эта встреча закончилась и была ли она вообще.
Митинг в защиту башкирского языка
Кто: организация «Башкорт»
Где: Уфа, Дворец Спорта
Сколько человек ожидается: от 500
Митинг в защиту башкирского языка — пожалуй, самый ожидаемый среди всех. Связан он также и с федеральной повесткой по вопросу изучения родных языков на территории республики, одной из самых спорных и обсуждаемых проблем последних трех месяцев.
Его организаторы, общественники группы «Башкорт», категорически не приветствующие позиции минобра и главы республики по поводу добровольного изучения башкирского в школах, намерены провести 16 сентября митинг, несмотря на то, что власти им в этом отказали, сославшись на занятость площадок.
В преддверии самого митинга лидеры «Башкорта» и вовсе заявили, что на их группу было совершено хакерское нападение и власть всячески препятствует им в проведении митинга, на котором, по некоторым данным, ожидается более 500 человек.
Отметим, что накануне Хамитов принял указ о мерах по развитию государственных языков в РБ. Указом учреждены гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов Башкортостана.
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По прошествии первых 10 дней занятий в школах мы имеем определённую статистику. Можем сказать о том, что более 75 процентов учащихся добровольно выбрали изучение башкирского государственного языка Республики Башкортостан. Это лишает почвы любые заявления по поводу того, что ситуация с изучением башкирского языка в школах республики ухудшилась
, - заявил Рустэм Хамитов на вчерашнем собрании с руководителями общественных национальных объединений.
Митинг за отставку Рустэма Хамитова
Где: Уфа, площадь перед Дворцом Спорта
Когда: 21 сентября
Сколько человек ожидается: только по официальным данным более 500
Первый митинг недавно созданной общественной организации «Конгресс башкирского народа» (КБН) собрал более 800 человек. Медиакорсеть вела прямую трансляцию митинга. Между тем, по словам самих организаторов, власть на требования остановить коррупцию, защитить родной язык и ответить за плохие показатели в самых разных сферах жизни, никак не ответила.
- Пока мы не столкнулись с тем, что власти как-то препятствуют нам в проведении митинга. Мы подали заявку. В течение трех дней никаких претензий в связи с ее подачей нам не поступало. Фактически, митинг уже можно считать согласованным, - заявил Медиакорсети новоиспеченный исполнительный директор КБН Валиахмет Бадретдинов, занявший этот пост вместо социолога Ильгиза Султанмуратова.
- Любопытно, что, по словам Бадретдинова, КБН не является на этот раз организатором митинга, а лишь «помогает в его организации некой местной жительнице, чье имя мы пока не хотим раскрывать».
Тем не менее, требование у представителей организации то же — немедленная отставка главы республики Рустэма Хамитова.
Что стоит за серией крупных митингов? Стала ли наша республика горячей политической точкой и услышат ли митингующих власть — как в республике, так и за ее пределами? Медиакорсеть решила обратиться к экспертам.
«Протестовать против слабой власти - удовольствие»
Общественник Азамат Галин по этому поводу высказался довольно радикально.
- Вся проблема в том, что нашим регионом руководят бизнес и прокуратура. Начнем с митинга башкирского языка. Вот появилось предписание прокуратуры республики. Нормальный руководитель что бы сделал? Предчувствуя возможные проблемы, сказал бы так - давайте в суд сходим и разберемся, кто прав а кто нет. А у нас написала бумажку прокуратура - все побежали исполнять.
Вчера, наконец, власти разродились указом в поддержку родных языков. Но это не решение проблемы. Это показатель того, что руководителя в регионе нет.
Теперь к проблеме дольщиков. Они появились у нас с приходом к власти Хамитова, он довел проблему до неимоверных масштабов. А мог бы создать то же агентство по страхованию дольщиков, контролировать его. Проблема в том, что Хамитов идет по такому простому пути. Вот построили один дом за бюджетные деньги, хотя законодательство это запрещает, строители видят и смотрят - красиво. И начинают тянуть, ждать, пока им самим деньги дадут. В итоге ком проблем растет до миллиардных масштабов.
Люди устали от него. Как руководитель он никакой. Не держит обещаний. Ведет себя как варяг - пришел, все раздал, распродал, - резюмировал Галин.
На наш вопрос о том, пойдет ли он на митинг, Азамат Галин ответил в целом положительно.
Политолог Дмитрий Михайличенко утверждает, что уровень жизни населения по всей стране снижается уже несколько лет и митинги тому следствие.
- Соответственно, общественное напряжение растет (опыт ельцинской России 1990-х гг. показывает, что эти процессы напрямую взаимосвязаны). Слабеющая экономика явно не способна полнокровно питать социалку в регионах. К тому же, я полагаю, что модель взаимоотношений центра и регионов – несправедлива, а ресурсы распределяются слишком ассиметрично. Если подойти к анализу ситуации системно, то именно с этим следует связывать участившуюся протестную активность в Башкирии и по всей стране.
Плюс к этому добавляются конъюнктурные факторы. Ряд акторов активно продвигает тезис о необходимости отставки Р. Хамитова. Полагаю, что именно в этом контексте активизировались башкирские национальные организации, которые пытаются выступать в качестве своеобразных таранов. Впрочем, близкие к радикальным башкирские националисты, тем самым, только льют воду на мельницу Хамитова: ведь федеральный центр никак не будет поощрять организации, действующие против установок президента страны, которые, кстати, глава Башкирии соблюдает.
Что касается дольщиков – то, можно сказать, что власти делают недостаточно для решения их проблем. Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что универсального механизма решения проблемы нет. Впрочем, республиканское правительство декларирует огромный профицит бюджета по итогам 2016 г. (второй показатель по всей России после Москвы). Наверное, настало уже время проявить политическую волю и не отдавать эти деньги в Москву, а помочь многострадальным дольщикам. Тем более, что республиканский долг Башкирии далеко не самый большой (республика входит в десятку регионов с наименьшим госдолгом).
Политолог Аббас Галлямов рассказал Медиакорсети, что протестные настроения растут не только в республике, но и по всей стране.
В Башкирии они усугубляются ощущением слабости власти.
Протестовать же против слабой власти - это одно удовольствие, во-всяком случае совсем не страшно. Собственно, Хамитов сам виноват. Его многолетняя апелляция к "простым людям", для которых он, якобы, работает, привела к тому, что у этих самых "простых людей" сформировалось сильное ощущение субъектности. Им теперь кажется, что они всегда правы и любое их требование должно немедленно удовлетворяться. Это обычная цена, которую приходится платить за популизм.
Собственно, историкам хорошо известно, что подобного рода демагогия со стороны правящих классов как-раз и является одним из ключевых факторов любой революции.
«Организации-пустышки и безмолвные грантоеды»
С мнением Аббаса Галлямова согласен его коллега, политолог Станислав Шкель.
- Я думаю, что активизация протестной активности связана как с общими общероссийскими тенденциями, так и с некоторой спецификой политических процессов в Башкирии. Общими являются кризисные тенденции в экономике, которые усугубляют более локальные социальные проблемы. Поэтому обманутые дольщики быстрее и активнее переходят к акциям прямого действия.
Грядущие президентские выборы и активизация оппозиции в лице сторонников Навального – это тоже общероссийский тренд, который находит отражение у нас в республике. На это накладывается ужесточение позиции федерального центра в отношении обязательности изучения государственных языков в национальных республиках. Это новая повестка, которая свойственна только национальным республикам, стимулировала новую волну протестов. Все это вместе действительно создает ощущение того, что
Башкирия стала «новой горячей политической точкой», поскольку сразу три фактора активизации протестной активности граждан наблюдаются далеко не во всех российских регионах.
Я думаю, что реакция властей на требования протестующих будет во многом зависеть как от остроты поставленных проблем, так и от массовости уличных акций. Но уже сейчас по действиям региональной власти видно, что вопрос башкирского языка находится под особым вниманием и реакция (может и несколько запоздалая), направленная на смягчение данной проблемы, уже последовала. Я имею в виду вчерашний указ Главы РБ о создании Фонда поддержки башкирского языка, поручения по созданию системы грантовой поддержки родных языков и т. д.
В целом же главной причиной роста протестных акций является неразвитость демократии в Башкирии в смысле вытеснения из формального политического поля (из Курултая, муниципальных советов, СМИ) представителей оппозиции. В этой ситуации официальные легальные политики и представители системных партий сохраняют молчание, а оппозиция не может решать эти проблемы в рамках формальных институтов. Единственный шанс ей быть услышанной – это вывод на улицы людей. Что мы сейчас и наблюдаем.
Политолог Алексей Трегубов считает, что активизация уличной политики в Башкирии - «следствие страусиного поведения руководства республики в течение 7 лет, результат накопленного за годы провала внутренней политики Хамитова».
- Совпадения этих обострений носят уже не случайный характер: это система. Дольщики, которые никуда не делись, сумятица с Днем знаний, исчезание первого лица республики во время катастрофического ливня, странные танцы вокруг преподавания государственных языков, высокая активность молодой системной оппозиции — все это складывается в одну некрасивую картину.
Хамитов с самого начала дал противоречивый сигнал обществу и за это сейчас расплачивается. Импульс на резкую, контрастную либерализацию после авторитарного режима Рахимова, и продолжение тактики подмены механизмов гражданского общества старыми добрыми фальшь-панелями в виде организаций-импотентов. Их роль — ноль. Вместо того, чтобы озадачивать конструктивными делами выросшее цифровое поколение лидеров гражданского общества, видеть и уважать их, администрация Хамитова плодит безмолвных грантоедов, организации-пустышки с одним членом.
Вместо системной работы и личного управления сложными процессами - кормящиеся назначенцы: что в градостроительстве, что в башкирском селе. Вот и не знают теперь, кого больше бояться — дольщиков или людей, обеспокоенных судьбой башкирского языка.
Уничижение большой части башкирской этноэлиты, заявленный курс на урбанизацию «слишком аграрной» Башкирии, отказ от перенастройки системы образования, общая разболтанность системы управления также дали свой результат. Постановка на «Зауральское кормление» разного рода баев и биев из правительства также не дали результата: глава республики остался один с поручением президента, разгневанной национальной элитой и вконец запутавшимися родителями. Чего ждать в башкирском вопросе от башкира, который ни одного распространенного предложения не произнес за семь лет на родном языке?