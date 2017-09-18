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Минздрав: отказ от прививок детям может повлиять на оплату больничных

18 сентября 2017, 10:56
Минздрав предлагает воздействовать материально на родителей, не желающих делать прививки своим детям. В частности, предлагается изменить систему оплаты больничных. Также разрабатывается законопроект, который бы не позволял распространять информацию, искажающую реальное отношение к лечению, к профилактике болезней.

О планах Минздрава сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

- Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным, - заявила Скворцова. - Кроме того, мы разрабатываем законопроект, который бы не позволял распространять информацию, которая искажает реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, к ВИЧ конкретно.

Скворцова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых - векторных вакцин.

- Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия", - подчеркнула она.

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#Новости#Вакцинация#Здравоохранение#Наталья Кузнецова#Общество
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