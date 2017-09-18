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Бывший полпред Башкирии может возглавить АО «Башкиравтодор»

18 сентября 2017, 16:24
Бывший полпред Башкирии в Москве, возможно, возглавит государственное акционерное общество «Башкиравтовор».

Артур Шайнуров возглавлял полпредство Башкирии с 2013 года. В минувшую пятницу он был освобожден от этой должности, а уже сегодня его имя внесено в список кандидатов на должность гендиректора акционерного общества, сообщает издание «Коммерсантъ».

Известно, что сегодня нынешний гендиректор «Башкиравтодора» Фаат Халитов работает на этой должности последний день. Нового генерального директора предстоит выбрать совету директоров предприятия.

Напомним, Артур Шайнуров родился в селе Старо-Балтачево Балтачевского района 26 октября 1966 года. Перед назначением в полпредство господин Шайнуров руководил санкт-петербургским ЗАО «РОСТЭК-Северо-запад», группой заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта филиала РЖД в Уфе.

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