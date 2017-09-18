Бывший полпред Башкирии может возглавить АО «Башкиравтодор»

Артур Шайнуров возглавлял полпредство Башкирии с 2013 года. В минувшую пятницу он был освобожден от этой должности, а уже сегодня его имя внесено в список кандидатов на должность гендиректора акционерного общества, сообщает издание «Коммерсантъ».