В Башкиравтодоре сотрудники ФСБ провели выемку документов

Между тем по данным правоохранительных органов, значительные средства на дорожно-строительные работы в этом районе выделялись и раньше. К примеру, в 2015 и 2016 годах было выделено по 600 млн рублей, однако никаких существенных шагов по строительству моста и даже подготовки подъездов сделано не было. Остается надеться, что немалые бюджетные деньги, выделенные на строительство дороги и моста, не будут разворованы и уйдут в чьи – то карманы и не появятся новые уголовные дела. А обещание Хамитова не останется очередным его громким заявлением, которое так и не воплотилось в реальности.