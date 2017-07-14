В Башкиравтодоре сотрудники ФСБ провели выемку документов

Об этом сообщил новостной портал ProUfu.ru. Как сообщил собеседник издания в спецслужбах, это были не обыски, а выемка документов, которая в нынешних условиях сразу нескольких уголовных дел вокруг дорожной отрасли республики постепенно превращается в стандартную процедуру.
Источник наших коллег в Башкиравтодоре пояснил, что выемка документов прошла в связи с уголовным делом по строительству автодороги «Бирск - Тастуба – Сатка».
Кстати отзывы о качестве этой трассы Р-317 в интернете более чем красноречивы: «Трасса практически не используется, в связи с чем трафик близок к нулевому, инфраструктура не развита. Для проезда по данной дороге рекомендуется иметь при себе запасное колесо, а также некоторые другие инструменты, так как, в случае поломки автомобиля, получить какую-либо постороннюю помощь будет затруднительно». В окрестностях Караидели вообще все плохо: «Дорога заброшенная и не поддерживается в надлежащем состоянии. На участке Тастуба — Караидель отсутствует асфальтовое покрытие. Грунтовое покрытие в очень плохом состоянии, в сырую погоду рекомендуется воздержаться от поездок по данному участку на легковых автомобилях», — констатирует портал «Автострада».
Напомним, что ход строительства данной трассы, 9 июня текущего инспектировал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
- Значимое сооружение, которое соединит наши северные районы с северо-востоком республики. Хочу сказать, что объект не маленький. Этот мост (через реку Уфа в районе села Караидель – прим.ред.) будет стоить 1,7 млрд рублей. Дальше через этот мост пойдёт дорога на Тастубу. Это ещё 60 км новой дороги стоимостью около 2 млрд рублей,
- отметил глава Башкирии. - Таким образом, здесь мы получаем возможность ездить не по трассе М-5 – очень сложной, опасной, аварийной, а через новую дорогу, которая соединит северо-восток в том числе с нашими уфимскими трассами, которые выходят на север.
По словам Рустэма Хамитова, «к концу следующего года мост уже будет завершён, а дорога на Тастубу будет запущена в 2019 году, как раз к 100-летию республики. Так что мы получим очень мощный инфраструктурный реализованный проект. Тем самым будет продолжено наведение порядка в нашей транспортной инфраструктуре, транспортно-дорожном хозяйстве».
Между тем по данным правоохранительных органов, значительные средства на дорожно-строительные работы в этом районе выделялись и раньше. К примеру, в 2015 и 2016 годах было выделено по 600 млн рублей, однако никаких существенных шагов по строительству моста и даже подготовки подъездов сделано не было. Остается надеться, что немалые бюджетные деньги, выделенные на строительство дороги и моста, не будут разворованы и уйдут в чьи – то карманы и не появятся новые уголовные дела. А обещание Хамитова не останется очередным его громким заявлением, которое так и не воплотилось в реальности.