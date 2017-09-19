Молодые инноваторы поборются за 500 тысяч рублей на реализацию своих идей

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте конкурса, выбрав полуфинал на одной из площадок Уфы, подготовить презентацию проекта и выступить на полуфинальном мероприятии, выйти в финал и представить свой проект на решающем отборе.