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В конце митинга в защиту башкирского его организаторов пытались задержать

16 сентября 2017, 17:43
Правоохранители хотели составить на них протокол.

Митинг в защиту башкирского языка, который завершился в Уфе буквально час назад, не обошелся без провокаций. Сразу после его завершений лидеров организации «Башкорт» Руслана Габбасова и Фаиля Алсынова пытались задержать. Как пояснили сотрудники правоохранительных органов, с целью выяснения личности и дальнейшего составления протокола из-за организации несанкционированной акции.

Напомним, ранее мы писали о том, что решение суда о митинге в силу не вступило.

В этот момент участники митинга окружили их кольцом. Руслан Габбасов и Фаиль Алсынов, между тем, указали на неправомерность подобных действий. Граждане, которые стали свидетелями инцидента, также начали задавать полицейскому вопросы.

- Составляйте протокол при нас! Вас чем-то они оскорбили? – говорили граждане.

Началось оживленное столкновение. Люди оказались в некоторой давке и попытались сделать все, чтобы Алсынова «не допустили» к полицейским.

В конце концов, конфликт разрешился мирно. Полицейские переписали данные Алсынова и Габбасова и отпустили их.

Медиакорсеть вела прямую трансляцию с места событий, других правонарушений не было. По некоторым данным, на мероприятии собралось не менее 1000 человек. Среди основных требований – немедленная отставка главы республики Рустэма Хамитова, министра образования РБ Гульназ Шафиковой, прокурора РБ Андрея Назарова.

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