В конце митинга в защиту башкирского его организаторов пытались задержать

Митинг в защиту башкирского языка, который завершился в Уфе буквально час назад, не обошелся без провокаций. Сразу после его завершений лидеров организации «Башкорт» Руслана Габбасова и Фаиля Алсынова пытались задержать. Как пояснили сотрудники правоохранительных органов, с целью выяснения личности и дальнейшего составления протокола из-за организации несанкционированной акции.