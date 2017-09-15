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Митинг в защиту башкирского языка в Уфе признали незаконным

15 сентября 2017, 19:04
У организаторов, БОО «Башкорт», нет законных оснований для проведения митинга, заявил источник в органах госвласти.

Сегодня в Октябрьском районном суде Уфы рассмотрели иск Салавата Идельбаева к администрации Уфы о признании отказа в согласовании митинга в защиту башкирского языка незаконным. В результате судебного заседания ответ администрации признан полностью соответствующим закону.

- Таким образом, у представителей БОО «Башкорт» нет законных оснований для проведения митинга 16 сентября 2017 года, а в случае его проведения их действия будут расцениваться как административное правонарушение, - сообщил Медиакорсети источник в органах госвласти.

Реакция представителей БОО «Башкорт» на судебное решение пока неизвестна.

- Решение суда мы на руки не получали, - ответили Медиакорсети в организации. Судя по всему, митинг все равно состоится.

Согласно материалам дела, первое заседание по существу иска должно было состояться 13 сентября в 16.30. Но из-за «неявки надлежащим образом извещенных кого-либо из участников судебного разбирательства» заседание суда было перенесено на пятницу, 15 сентября, на 16.30.

- Я помогала Салавату Идельбаеву составить иск, - рассказала Медиакорсети Рамиля Саитова. – Он не был извещен о судебном заседании в установленном законом порядке. Судья не вправе рассмотреть иск без истца, поскольку обязан лично установить личность, убедиться в правоспособности истца, в том, что он поддерживает иск.

Стоит заметить, что пока есть время для обжалования судебного решения, оно считается не вступившим в законную силу.

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