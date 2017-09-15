Митинг в защиту башкирского языка в Уфе признали незаконным

- Я помогала Салавату Идельбаеву составить иск, - рассказала Медиакорсети Рамиля Саитова. – Он не был извещен о судебном заседании в установленном законом порядке. Судья не вправе рассмотреть иск без истца, поскольку обязан лично установить личность, убедиться в правоспособности истца, в том, что он поддерживает иск.