Решение суда о митинге в защиту башкирского не вступило в законную силу

В течение всего этого срока будет действовать режим гражданско-правового спора (такой статус приобретают вопросы, которые переданы на разрешение суда). Т.е. в это время нет правых и виноватых, есть только судебный спор, в который не уполномочены ввязываться органы исполнительной власти и правоохранительные органы. Если в это время силовики будут действовать исходя из якобы виновности организатора мероприятия, то вся тяжесть ответственности за возможные эксцессы ляжет на них. Представьте себе такую ситуацию. Идельбаев заявит в апелляционной жалобе, что он не подписывал иск, подпись не его или заявит, что действовал в состоянии аффекта или заблуждения. Решение суда подлежит безусловной отмене в таком случае, а судья – дисквалификации, потому что был обязан увидеть истца, проверить паспорт, возраст по паспорту, гражданство, не находится ли истец в состоянии аффекта или заблуждения, поддерживает ли иск. Идельбаев может, например, заявить апелляционному суду, что не ознакомился с текстом документа, подписал, не глядя, потому что решил, что это копия уведомления для суда, у него ведь нет высшего юридического образования.