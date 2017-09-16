Решение суда о митинге в защиту башкирского не вступило в законную силу

За час до митинга в защиту башкирского языка, Медиакорсеть пообщалась с известной правозащитницей, юристом Рамилей Саитовой. Именно она помогала Салавату Идельбаеву составлять иск к администрации Уфы о признании отказа в согласовании митинга в защиту башкирского языка незаконным.
– Он не был извещен о судебном заседании в установленном законом порядке. Судья не вправе рассмотреть иск без истца, поскольку обязан лично установить личность, убедиться в правоспособности истца, в том, что он поддерживает иск, - рассказывает Рамиля Саитова. - Но даже если судья вынес решение в отсутствие истца, то оно не вступит в законную силу до тех пор, пока Идельбаев не подаст апелляционную жалобу (через 30 дней со дня вручения ему решения суда) и пока суд апелляционной инстанции не рассмотрит жалобу.
В течение всего этого срока будет действовать режим гражданско-правового спора (такой статус приобретают вопросы, которые переданы на разрешение суда). Т.е. в это время нет правых и виноватых, есть только судебный спор, в который не уполномочены ввязываться органы исполнительной власти и правоохранительные органы. Если в это время силовики будут действовать исходя из якобы виновности организатора мероприятия, то вся тяжесть ответственности за возможные эксцессы ляжет на них. Представьте себе такую ситуацию. Идельбаев заявит в апелляционной жалобе, что он не подписывал иск, подпись не его или заявит, что действовал в состоянии аффекта или заблуждения. Решение суда подлежит безусловной отмене в таком случае, а судья – дисквалификации, потому что был обязан увидеть истца, проверить паспорт, возраст по паспорту, гражданство, не находится ли истец в состоянии аффекта или заблуждения, поддерживает ли иск. Идельбаев может, например, заявить апелляционному суду, что не ознакомился с текстом документа, подписал, не глядя, потому что решил, что это копия уведомления для суда, у него ведь нет высшего юридического образования.
Я, как правозащитница, отвечаю за юридическую чистоту митинга, заявленного Идельбаевым. Кроме того, вчера я проинформировала администрацию города Уфы, что являюсь организатором митинга до 100 человек перед Дворцом Спорта с 14 до 16 часов.
Согласно закону, митинг до 100 человек не требует уведомления и согласования, если проводится в специально отведенном месте, в данном случае на площади перед Дворцом спорта. Утром мне позвонили, пригласили в МВД на Шафиева. Я ответила, что такие вызовы не предусмотрены законом, попросила освободить площадь от ярмарки, не чинить препятствия в установке звукоусиливающей аппаратуры. Так что приглашаю граждан прийти на митинг в защиту государственного башкирского языка.
Напомним, митинг пройдет в 14.00. в это время на площади перед Дворцом спорта пройдут сельхозярмарки.