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Posted 6 сентября 2017, 05:26

Published 6 сентября 2017, 05:26

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе многотонная фура врезалась в ворота школы

6 сентября 2017, 05:26
У большегруза сорвало тормоза.

Сегодня, 6 сентября, ночью произошло серьезное ДТП на Уфимском шоссе в столице Башкирии. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа Онлайн».

Как пояснили свидетели, в темноте у фуры, припаркованной возле обочины, сорвало тормоза, и многотонная махина скатилась под откос, врезавшись в ворота школы №126.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

#Татьяна Майорова,#Происшествия#Новости#ДТП
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