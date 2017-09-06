В Уфе многотонная фура врезалась в ворота школы

Posted 6 сентября 2017, 05:26
Published 6 сентября 2017, 05:26
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Сегодня, 6 сентября, ночью произошло серьезное ДТП на Уфимском шоссе в столице Башкирии. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа Онлайн».
Как пояснили свидетели, в темноте у фуры, припаркованной возле обочины, сорвало тормоза, и многотонная махина скатилась под откос, врезавшись в ворота школы №126.
Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.