Мэрия Уфы потребовала ресурсников закончить благоустройство до 1 октября

Салават Хусаинов сегодня в очередной раз подверг критике то, как ресурсники проводят благоустройство территорий после ремонта своих сетей. После доклада на эту тему начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимира Чернова, первый вице-мэр обратился лично к представителям организаций.
- Сколько раз мы об этом будем говорить? - возмутился он. - Я буду спрашивать, вы будете молчать? Вы мне скажите не как руководитель, а как житель города, вас такое благоустройство устраивает? Как руководителя, видимо устраивает. Уже крайний месяц три раза рассматриваем этот вопрос. До первого октября все вопросы в плане проведения благоустройства должны быть сняты!
Напомним, на прошлой неделе, работу ресурсников подвергли резкой критике депутаты горсовета Уфы. Профильная комиссия советаи совет по ЖКХ мэрии провели совместное заседание на эту тему.