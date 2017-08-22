Мэрия Уфы потребовала ресурсников закончить благоустройство до 1 октября

- Сколько раз мы об этом будем говорить? - возмутился он. - Я буду спрашивать, вы будете молчать? Вы мне скажите не как руководитель, а как житель города, вас такое благоустройство устраивает? Как руководителя, видимо устраивает. Уже крайний месяц три раза рассматриваем этот вопрос. До первого октября все вопросы в плане проведения благоустройства должны быть сняты!