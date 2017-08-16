Первый вице-мэр Уфы - поставщикам ресурсов: Если не услышали, будет плохо!

Горсовет Уфы все-таки удовлетворил настойчивые просьбы журналистов открыть работу постоянных комиссий. Сегодня СМИ пригласили на совместное заседание комиссий по ЖКХ и экологии и промышленности и экономическому развитию.
На заседании в основном критиковали ресурсоснабжающие организации, не выполняющие требования по благоустройству в ходе ремонта сетей.
Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимир Чернов доложил о том, как поставщики ресурсов ремонтируют свои сети и проводят благоустройство. По его словам, практически все делают это неудовлетворительно. Исключение, по словам Чернова, составляет только одна компания – «Газпром-газораспределение». Все остальные – «БашРТС», «Уфаводоканал», «УГЭС» («Башкирэнерго») - нарушают сроки и восстанавливают территорию ненадлежащим образом, сказал чиновник. Чернов подчеркнул, что работы по благоустройству финансируются по остаточному принципу.
Представителей ресурсоснабжающих организаций посадили прямо напротив руководства комиссий. Что называется, столкнули лицом к лицу. Руководители большинства компаний на заседание не явились и прислали вместо себя отвечать за плохую работу начальников профильных отделов. Только директор МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров пришел на заседание сам. Правда, к нему не было претензий.
На критику городских депутатов представители компаний реагировали спокойно: проблему признавали, но приводили разные аргументы. Выяснилось, например, что одна из проблем – работа со сторонними организациями, которые не всегда выполняют свои обязательства. Так, например, у «БашРТС» 100% объема работ выполняют субподрядчики.
В связи с этим было высказано предложение о необходимости внесения изменений в правила землепользования и застройки. Депутат Андрей Носков, в частности, предложил не позволять компаниям работать через субподрядчиков, а также выдавать новые ордера лишь в том случае, если закрыто не более пяти процентов ремонтируемых объектов.
Представитель УГЭС, выступая с докладом, сообщил, что благоустройство участков проводят муниципальные предприятия по благоустройству районов города, с которыми у компании заключены договора. И именно они выполняют работы плохо. Это вызвало недовольство как депутатов, так и представителей мэрии.
- Перезаключайте договора, это ваша ответственность! – заявил в ответ Владимир Чернов.
В завершении заседания слово взял первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов. Выступление его было очень эмоциональным. Он назвал дефекты благоустройства ресурсников «горбушками» и «лепешками», заявил, что они не делают никакого блага для города, а лишь выполняют свою обязанность. И пригрозил обращаться в головные офисы компаний в Москве, если такая ситуация сохранится.
- Услышали? – грозно обратился он к ресурсникам в конце спича. – Если не услышали, будет плохо!