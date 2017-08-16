Первый вице-мэр Уфы - поставщикам ресурсов: Если не услышали, будет плохо!

В связи с этим было высказано предложение о необходимости внесения изменений в правила землепользования и застройки. Депутат Андрей Носков, в частности, предложил не позволять компаниям работать через субподрядчиков, а также выдавать новые ордера лишь в том случае, если закрыто не более пяти процентов ремонтируемых объектов.