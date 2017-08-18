«Роснефть» vs АФК «Система»-10: прямая трансляция из зала суда

10.45 Свои дополнения к доказательствам представляет АФК. Во многом ответчик повторяется, и один раз судья даже останавливает его и просит озвучивать именно дополнения. АФК еще раз повторяет, что реорганизация была необходима для выхода на IPO и говорит, что это подтверждено мнениями различных экспертов самого высокого уровня. Что касается внутрикорпоративных займов на 32 миллиарда, то их погашение, по словам представителя АФК, также было необходимо для выхода на IPO. В противном случае, это "создает сложности в оценке компании".