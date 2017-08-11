«Роснефть» о действиях «Системы» в суде: «Им больше нечего возразить»

Практически с самого начала все заседания проходят по одному сценарию. Судья хочет перейти к очередному этапу, а ответчики – АФК «Система» и «Система-инвест» заявляют очередное ходатайство. Истцы представили свои позиции в самом начале процесса. Отзыв же на иск ответчики озвучили лишь спустя несколько заседаний, при этом не перестав предъявлять суду все новые и новые ходатайства. Их поток не иссякает, истцы не устают повторять, что это направлено на затягивание процесса, а судья отклоняет требования ответчиков одно за другом. Видя, что у них не получается абсолютно ничего, ответчики начинают давить на эмоции и допускают порой оскорбительные высказывания, в том числе в адрес суда. Апогей такого недопустимого поведения суда был достигнут на одном из последних заседаний, когда представитель «Система-инвест» открыто заявил суду: «Вы необъективны и небеспристрастны!». «Роснефть», кстати, в ответ на это заявила, что подобными заявлениями ответчики просто пытаются дискредитировать суд, по сути ставя под сомнение правомерность действий всей российской судебной власти. Но ответчиков это не остановило. Сегодня в ответ на реплику представителю «Башнефти» один из адвокатов АФК вообще прямо заявил: «Они солгали!». Такое в зале суда судья уже стерпеть не могла.