«Роснефть» о действиях «Системы» в суде: «Им больше нечего возразить»

На процессе по иску «Роснефти» к «Системе» на 170,6 млрд руб в башкирском арбитраже накаляются страсти. Ответчики начинают делать различные эмоциональные заявления, в том числе в адрес суда. Истцы объясняют такие действия тем, что у их оппонентов иссякли аргументы.
Практически с самого начала все заседания проходят по одному сценарию. Судья хочет перейти к очередному этапу, а ответчики – АФК «Система» и «Система-инвест» заявляют очередное ходатайство. Истцы представили свои позиции в самом начале процесса. Отзыв же на иск ответчики озвучили лишь спустя несколько заседаний, при этом не перестав предъявлять суду все новые и новые ходатайства. Их поток не иссякает, истцы не устают повторять, что это направлено на затягивание процесса, а судья отклоняет требования ответчиков одно за другом. Видя, что у них не получается абсолютно ничего, ответчики начинают давить на эмоции и допускают порой оскорбительные высказывания, в том числе в адрес суда. Апогей такого недопустимого поведения суда был достигнут на одном из последних заседаний, когда представитель «Система-инвест» открыто заявил суду: «Вы необъективны и небеспристрастны!». «Роснефть», кстати, в ответ на это заявила, что подобными заявлениями ответчики просто пытаются дискредитировать суд, по сути ставя под сомнение правомерность действий всей российской судебной власти. Но ответчиков это не остановило. Сегодня в ответ на реплику представителю «Башнефти» один из адвокатов АФК вообще прямо заявил: «Они солгали!». Такое в зале суда судья уже стерпеть не могла.
- Такие выражения, как «они солгали», - это нонсенс какой-то, - заявила она представителю АФК. - Я не понимаю, вы такие заявления делаете для СМИ? Я удивлена, ведя это дело. Я очень удивлена, что имеются такие представители, которые допускают такие выражения. И в основном это исходит от ответчиков. В нашем суде, я имею в виду арбитражный суд Республики Башкортостан, уж не знаю, как вы это трактуете, такое поведение - редкость. Если в этом заключается ваша правовая позиция, оценка этому будет дана общественностью. Очередной раз призываю вас вести себя корректно.
Помимо чрезмерно эмоциональных высказываний, ответчики представляют в суд документы, которые, по мнению истцов, недостоверны и не могут служить доказательством по делу. Так, сегодня АФК попросила суд приобщить к материалам дела протокол заседания рабочей группы некоего проекта «Сатурн». Это, по мнению ответчиков, является доказательством того, что акции «Башнефти» планировалось вывести на IPO.
- Это документ несуществующего в Башнефти органа, составлен по адресу АФК «Система» ул. Моховая, 13 (в г. Москве – прим.ред.), - пояснил представитель «Роснефти» в своем возражении на ходатайство. – Он подписан и заверен представителем АФК «Система», представлен в суд АФК «Система», в связи с чем странно говорить о том, что это документ. В этом странном документе, источник которого не известен, не указана связь между реорганизацией и подготовкой IPO. Нет такой нормы права, которая бы закрепляла право господина Евтушенкова подписывать не принадлежащие ему документы, которые АФК «Система» выдает за документ «Башнефти». Ответы ответчиков на наши вопросы и на вопросы суда как были путаными, так и остаются.
Получив отказ на свое ходатайство, в очередной раз ответчики начали засыпать истцов и суд уточняющими вопросами по материалам дела. Доходило до смешного: где и как поставлена подпись, где есть заливка в таблице, а где нет. Представительница «Роснефти», глядя на это, метко заметила: «Больше нечего возразить». Однако сегодня судья все-таки объявила перерыв, процесс продолжится 18 августа. Возможно, до этого времени ответчики изобретут другие, еще более изощренные методы его затянуть.