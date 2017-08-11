«Роснефть» VS АФК «Система» 9 - прямая трансляция из зала суда

В установленном порядке судья проверяет явку лиц.
9.18 АФК просит приобщить новый документ по проекту "Сатурн". Представитель ответчика заявил, что то, что вчера "Роснефть" заявила об этом проекте является "ложью и безобразием". Он напоминает, что истец вчера в суд представил документ о предварительном бюджете проекта, и больше не представил ничего. АФК, по его словам, была вынуждена провести поиск внутри АФК "Система" и смогли обнаружить еще один документ, подтверждающий, что реорганизация было проведена в целях IPO.
Судье: "Мы полагаем, что от вас скрывается правда, поэтому мы требуем приобщить наше письменное объяснение к материалам дела и приложенные к ним письменные документы.
АФК настаивает, что подлинник документа, который они обнаружили и предоставили судье, находится в "Башнефти", но ответчикам его не дают.
9.35 Представитель "Роснефти" задает ответчику вопросы, пытаясь получить ответ, принадлежит ли данный документ "Башнефти" и содержится ли в нем информация о том, что реорганизация была направлена на выход на IPO.
Свою речь он завершает словами: "Я услышал ответ, путаными как были так и остались".
Затем он добавляет, что приобщение данного документа недопустимо, так как не доказано, что документ принадлежит "Башнефти".
"Башнефть" добавляет, что это также документ "несуществующего в Башнефти органа". Он подчеркивает, что ответчики представили копию, а не оригинал.
9.45 Судья спрашивает у АФК, есть ли вопросы к истцу.
Они отвечают: "Нам с ним все понятно". Один из представителей АФК заявляет представителю "Башнефти": "Вы солгали!". В диалог вмешивается судья. Она говорит, что "очень удивлена", что ответчики допускают такие выражения и добавляет, что "в нашем суде это является большой редкостью, такие некорректные высказывания". Она говорит, я то она не сторонница мер, предусмотренных АПК за такие действия, и поэтому еще раз призывает стороны "вести себя корректно, тем более что здесь присутствуют СМИ".
9.50 "Система-инвест" заявляет, что требовать от ответчиков предоставления оригинала документа по "Сатурну" - "это нонсенс" с учетом того, что это документ "Башнефти". Добавляет, что "неудивительно, что истцы так настойчиво скрывают" данный документ, так как он содержит доказательства планов по выходу на IPO.
10.02 "Роснефть" в противовес этому заявляет, что все доводы ответчиков это не больше чем "догадки и предположения". Он также добавляет, что в годовом отчете "Башнефти" за 2014 год содержится информация о размещении акций на SPO, давая понять, что планов по выходу на IPO у компании не было.
10.10 Суд постановил не приобщать данный документ к материалам дела, так как он не имеет отношения к существу рассматриваемого дела.
10.22 Судья задает уточняющие вопросы ответчикам, а затем истцам. После этого стороны задают дополнительные вопросы друг другу.
10.58 Объявлен перерыв на 10 минут.
11.24 Судебное заседание продолжается, судья объявляет о переходе к стадии дополнений, а затем к прениям.
11.31 Слово берет представитель "Система-инвест". Он обращает внимание на то, что ряд документов, представленных в суд истцами, составлен с нарушениями. "Роснефть" отвечает, что их нет, а судья настаивает, чтобы дополнения были по существу.
АФК начинает уточнять, на каких документах, как и что написано, где стоит какая дата, подходят к судье, чтобы уточнить как написано в материалах дела.
Представительница "Роснефти" замечает, что ответчикам "больше нечего возразить".
В ходе дополнений возникает ситуация, когда уточнить что-то у судьи надо представителю "Система-инвест". Он встает и невозмутимо говорит: "Уважаемый суд, а вы мне запретили к Вам подходить!" "И до сих пор запрещаю," - отвечает судья и смеется.
11.43 АФК ходатайствует о наложении штрафа на представительницу "Роснефти" Астахову. На одном из прошлых заседаний она, комментируя презентацию правовой позиции ответчиков, назвала ее "веселыми картинками".
11.45 "Система-инвест" ходатайствует о том, чтобы суд обязал "Башнефть" представить оригинал протокола по проекту "Сатурн", копию которого сегодня пыталась приобщить к делу АФК.
11.49 АФК продолжает уточнять, как оформлены документы, представленные в суд. На этот раз у них возникает вопросы о том, где в одной из таблиц есть заливка, а где нет, что расположено справа, а что слева.
11.53 Ответчики также начинают требовать от истцов предоставить оригиналы документов, подписанные "надлежащим образом". Они говорят, что истцы должны их предоставить раз ответчикам на том же основании отказали в приобщении к делу материалов по проекту "Сатурн".
12.05 Cуд протокольно определил отказать в удовлетворении ходатайства "Системы-инвест" об истребовании подлинников документов "Роснефти".
12.36. Перерыв на обед. Заседание суда продолжится в 13.30.
13.46 Судебное заседание продолжается после обеденного перерыва.
Суд сообщает, что сторонам необходимо предоставить дополнительные доказательства по делу.
Так, истцам нужно предоставить доказательства осведомленности ответчиков в период проведения реорганизации о незаконности владения акциями "Башнефти", а также доказательства, которые подтверждают размер финансовых ресурсов, предназначенных для формирования валютных резервов, расчет размера валютных резервов на период проведения реорганизации и последующие годы со ссылками на учетную политику и первичные документы.
Ответчики, в свою очередь, должны предоставить суду письменные пояснения о необходимости в рамках проведения IPO получения займа от "Башнефти" и обмена акций "Система-Инвест" на акции "Башнефти". Также «Система» должна пояснить цели получения и фактического использования договоров займа.
13.50 Суд откладывает рассмотрение дела на 18 августа на 10.00.