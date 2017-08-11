«Роснефть» VS АФК «Система» 9 - прямая трансляция из зала суда

Они отвечают: "Нам с ним все понятно". Один из представителей АФК заявляет представителю "Башнефти": "Вы солгали!". В диалог вмешивается судья. Она говорит, что "очень удивлена", что ответчики допускают такие выражения и добавляет, что "в нашем суде это является большой редкостью, такие некорректные высказывания". Она говорит, я то она не сторонница мер, предусмотренных АПК за такие действия, и поэтому еще раз призывает стороны "вести себя корректно, тем более что здесь присутствуют СМИ".