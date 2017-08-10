Почему процесс «Роснефти» и «Системы» до сих пор не завершился

Судебное разбирательство в башкирском арбитраже проходит по одному и тому же сценарию. От ответчиков – АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест» - продолжают поступать многочисленные ходатайства. Суд отклоняют их одно за другим, а истцы не устают повторять, что их оппоненты затягивают процесс.
Судебный процесс по иску об убытке за реорганизацию «Башнефти» на 170,6 миллиарда рублей выходит на завершающую стадию. Стороны представили свои позиции, судья изучила доказательства. Остались прения, реплики, а вслед за ним должно быть вынесено решение. Однако как скоро это произойдет, непонятно. Все дело в том, что ответчики не перестают заявлять новые ходатайства. Причем многие из них повторяют уже заявленные ранее требования.
Например, на сегодняшнем заседании, «Система» заявила ходатайство о проведении экспертизы протокола переписки бывших топ-менеджеров «Башнефти» и АФК. По данному факту ответчик уже подал иск в Замоскворецкий суд Москвы и проиграл дело. Однако теперь фактически то же самое заявлено в башкирском арбитраже.
- У нас снова какое-то дежавю - эти вопросы уже обсуждались в Замоскворецком суде Москвы, - заявил сегодня в суде представитель «Роснефти». - Ответчики не представили надлежащие доказательства, а также какие-либо свидетельства недостоверности содержащихся в письмах сведений. Несогласие ответчика с представленными данными не является основанием для проведения экспертизы.
В своей позиции по данному ходатайству истцы – «Роснефть», «Башнефть» и Минземимущества Башкирии – солидарны друг с другом: все это является злоупотреблением правом и направлено на затягивание дела.
Еще одно ходатайство «Системы» касалось реализации Башнефтью нефти и нефтепродуктов в валюте. Ответчик в частности требовал представить доказательства данного факта, поскольку от этого зависит итоговая сумма иска.
- Ответчики ставят по сомнение сам факт реализации "Башнефтью" нефти и нефтепродуктов в долларах США, однако вчера представитель АФК Ловырев заявлял, что экспортной выручки у "Башнефти" было предостаточно, - напомнила в ответ представительница «Роснефти». - То, что "Башнефть" экспортирует нефть, - это публичная и открытая информация. Этот факт отражен в годовых отчетах эмитента. Из них следует, что валютная выручка составляет порядка 60%. Этот факт - наличие выручки в валюте - вообще невозможно поставить под сомнение.
Практически каждый раз ответчики также просят суд отложить судебное заседание по тем или иным причинам. Сегодняшнее также не стало исключением. На этот раз они просили сделать это в связи с тем, что обжаловали отказ судьи на ходатайство о переносе дела в другой суд. Однако истцы выступили категорически против.
- Ни о каком отложении в данном случае в связи с обжалованием речи быть не может, поскольку у нас изначально законный состав суда, - заявил представитель «Башнефти». - Как мы уже говорили, у нас не было необходимости в данном процессе рассматривать вопрос о формировании нового состава суда. Поэтому тот состав суда, который был изначально сформирован, он был и остается законным. А все остальное – не более, чем домыслы и предположения ответчиков.
Представитель "Роснефти" добавил, что обжалование отказа о переносе дела в другой суд в принципе невозможно.
- По нему вынесено: а) контрольное определение и б) это не процессуальный порядок и в принципе никак не обжалуется, - отметил представитель «Роснефти». - Поэтому считаем, что оснований для отложения судебного разбирательства нет. Мы видим, что ответчики достаточно юридически подкованы, и они могут, конечно, найти еще более двух-трех десятков необоснованных ходатайств.
Как и прежде суд отклонил все заявленные ответчиками ходатайства. Остановятся ли на этом «Система» и ее «дочка» или заявят еще что-то, станет известно совсем скоро: заседание продолжится завтра утром, 11 августа.