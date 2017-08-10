Почему процесс «Роснефти» и «Системы» до сих пор не завершился

- Ни о каком отложении в данном случае в связи с обжалованием речи быть не может, поскольку у нас изначально законный состав суда, - заявил представитель «Башнефти». - Как мы уже говорили, у нас не было необходимости в данном процессе рассматривать вопрос о формировании нового состава суда. Поэтому тот состав суда, который был изначально сформирован, он был и остается законным. А все остальное – не более, чем домыслы и предположения ответчиков.