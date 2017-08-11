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Судья «Роснефти» и АФК «Система»: «Я удивлена, ведя это дело»

11 августа 2017, 06:53
Фото: Скриншот телесюжета канала ГТРК.
В башкирском арбитраже сегодня продолжается процесс по иску "Роснефти", "Башнефти" и минземимущества Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке" "Система-инвест".

Судья Ирина Нурисламова, комментируя голословное утверждение представителя АФК «Система» о том, что представители истцов «солгали»:- Такие выражения, как «они солгали», - это нонсенс какой-то.

Я не понимаю, вы такие заявления делаете для СМИ? Я удивлена, ведя это дело. Я очень удивлена, что имеются такие представители, которые допускают такие выражения. И в основном это исходит от ответчиков. В нашем суде (я имею в виду Арбитражный суд Республики Башкортостан, уж не знаю, как вы это трактуете) такое поведение - редкость. Если в этом заключается ваша правовая позиция, оценка этому будет дана общественностью. Очередной раз призываю вас вести себя корректно.

Напомним, в башкирском арбитраже сегодня продолжается процесс по иску "Роснефти", "Башнефти" и минземимущества Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке" "Система-инвест". Истцы пытаются взыскать с ответчиков 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию "Башнефти".

Прямую трансляцию из зала суда вы может почитать на нашем сайте.

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#Новости#Роснефть vs Система#Надежда Валитова#Экономика
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