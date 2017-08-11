Судья «Роснефти» и АФК «Система»: «Я удивлена, ведя это дело»

Судья Ирина Нурисламова, комментируя голословное утверждение представителя АФК «Система» о том, что представители истцов «солгали»:- Такие выражения, как «они солгали», - это нонсенс какой-то.
Я не понимаю, вы такие заявления делаете для СМИ? Я удивлена, ведя это дело. Я очень удивлена, что имеются такие представители, которые допускают такие выражения. И в основном это исходит от ответчиков. В нашем суде (я имею в виду Арбитражный суд Республики Башкортостан, уж не знаю, как вы это трактуете) такое поведение - редкость. Если в этом заключается ваша правовая позиция, оценка этому будет дана общественностью. Очередной раз призываю вас вести себя корректно.
Напомним, в башкирском арбитраже сегодня продолжается процесс по иску "Роснефти", "Башнефти" и минземимущества Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке" "Система-инвест". Истцы пытаются взыскать с ответчиков 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию "Башнефти".