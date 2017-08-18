На создание туристического бренда Башкирии потратят почти 3 миллиона

Как следует из технического задания, победителю к 1 декабря этого года предстоит разработать концепцию позиционирования и продвижения республики как привлекательного туристического направления на внутреннем рынке России, разработку логотипа, а также разработку официального брендбука (официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование компании и др. – прим ред.).