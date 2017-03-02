В Башкирии туризм будут развивать через кластеры

- Например, в рамках федеральной целевой программы «Бурзянский кластер» сам инвестор вкладывает более миллиарда на строительство объектов, федералы дают около 350 млн, республика дает в первый год 9, во второй год – 60 млн, - отметил чиновник. - Здесь эффект гораздо больше, потому что в итоге мы получаем великолепную инфраструктуру, в частности прекрасную гостиницу в райцентре, очистные сооружения, водопровод, газ, причалы на Юмагузинском водохранилище, гостиницы и так далее, воспользоваться которыми смогут все наши туристы. Не стоит забывать, что кластеры создают дополнительные возможности для развития муниципалитетов, на территории которых находятся туристические объекты.