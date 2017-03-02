В Башкирии туризм будут развивать через кластеры

Общий объем услуг на туристическом рынке Башкирии оценивается в сумму порядка 15-20 миллиардов рублей, при этом прямые поступления составляют более 2 миллиардов. В прошлом году число туристов составило 1 миллион 400 тысяч человек, из них 67 тысяч - иностранных. Эти цифры сегодня журналистам озвучил председатель госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов. По его словам, туризм в Башкирии будет развиваться через систему кластеров, и в этом направлении ведомством проделана большая работа.
- Например, в рамках федеральной целевой программы «Бурзянский кластер» сам инвестор вкладывает более миллиарда на строительство объектов, федералы дают около 350 млн, республика дает в первый год 9, во второй год – 60 млн, - отметил чиновник. - Здесь эффект гораздо больше, потому что в итоге мы получаем великолепную инфраструктуру, в частности прекрасную гостиницу в райцентре, очистные сооружения, водопровод, газ, причалы на Юмагузинском водохранилище, гостиницы и так далее, воспользоваться которыми смогут все наши туристы. Не стоит забывать, что кластеры создают дополнительные возможности для развития муниципалитетов, на территории которых находятся туристические объекты.