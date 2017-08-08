Башкирия от туризма в этом году получила 452,8 миллионов

Объем налоговых поступлений от субъектов туристкой индустрии в консолидированный бюджет Башкирии по итогам первого полугодия увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 452,8 млн руб. Эти данные опубликованы на сайте республиканского госкомитета по труизму.