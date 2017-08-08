Башкирия от туризма в этом году получила 452,8 миллионов

Объем налоговых поступлений от субъектов туристкой индустрии в консолидированный бюджет Башкирии по итогам первого полугодия увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 452,8 млн руб. Эти данные опубликованы на сайте республиканского госкомитета по труизму.
Объем туристских услуг сократился на 5,9% и составил 1,2 млрд руб. По данному показателю республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе.
Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения сократился на 0,2% и составил 2,8 млрд руб. По этому показателю республика на первом месте в Приволжском федеральном округе.
Объем санаторно-оздоровительных услуг увеличился на 3% и составил 2,3 млрд руб. По данному показателю Башкирия также на первом месте в ПФО.
- И это только прямой эффект (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные) – без учета таких сопутствующих отраслей, как транспорт, общественное питание, оптовая и розничная торговля, реклама, страховой сектор и так далее, - пресс-служба госкомитета по туризму приводит слова главы ведомства Вячеслава Гилязетдинова.