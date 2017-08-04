Башкирия вошла в федеральный проект «Культурно-просветительский туризм»

"Самая любимая вершина всех туристов — Первая Малиновка. Именно там снимали часть киноэпопеи "Вечный зов". В августе на горе растет ароматная и яркая малина, в таком количестве, что кажется, будто бы вся гора малинового цвета" — раcсказал блогер Раис Габитов. Руководитель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов отметил, что Башкортостан это удивительный регион с замечательной природой. Работы по развитию туризма в республике ведутся уже несколько лет и создание нового маршрута можно считать успехом. Он также отметил, что работа по облагораживанию Башкирии для туристов будет продолжена.