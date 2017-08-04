Башкирия вошла в федеральный проект «Культурно-просветительский туризм»

Республика успешно вошла в федеральный проект «Культурно-просветительский туризм», который включает в себя регионы России, где началось создание интересных и общедоступных маршрутов, проходящих по историческим и культурно значимым местам. Участники секций "Скалолазание" и "Спортивный туризм" из Белорецка провели маркировку маршрута на гору Малиновая.
Общая протяженность маршрута составляет порядка 12 километров. Сопровождал их известный уфимский блогер Раис Габитов, а также видеоблогер Денис Доропей. Путь начинается в Белорецке, а заканчивается в деревне Отнурок, туристам придется пройти около 15 километров живописного маршрута.
Активисты проделали серьезную работу: тщательно промаркировали деревья и камни, а также установили сопроводительные таблички, теперь никто не сойдет с основной тропы и не заблудится. С результат этой вылазки можно ознакомиться здесь.
"Самая любимая вершина всех туристов — Первая Малиновка. Именно там снимали часть киноэпопеи "Вечный зов". В августе на горе растет ароматная и яркая малина, в таком количестве, что кажется, будто бы вся гора малинового цвета" — раcсказал блогер Раис Габитов. Руководитель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов отметил, что Башкортостан это удивительный регион с замечательной природой. Работы по развитию туризма в республике ведутся уже несколько лет и создание нового маршрута можно считать успехом. Он также отметил, что работа по облагораживанию Башкирии для туристов будет продолжена.