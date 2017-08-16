Видеоблогер Николай Соболев проверит «звезд» на знание школьной программы

Популярный в России видеоблогер Николай Соболев запустил в социальной сети «ВКонтакте» шоу «Соболев бомбит». Его премьера прошла 14 августа. В эфире программы он возит звездных гостей на такси и задает им вопросы из школьной программы. Если они будут отвечать правильно на эти вопросы, смогут выиграть до 49 тыс. руб. Однако выигрыш получат не участники, а пользователи, которые предложат самые оригинальные вопросы для викторины в сообществе.