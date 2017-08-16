Видеоблогер Николай Соболев проверит «звезд» на знание школьной программы

Популярный в России видеоблогер Николай Соболев запустил в социальной сети «ВКонтакте» шоу «Соболев бомбит». Его премьера прошла 14 августа. В эфире программы он возит звездных гостей на такси и задает им вопросы из школьной программы. Если они будут отвечать правильно на эти вопросы, смогут выиграть до 49 тыс. руб. Однако выигрыш получат не участники, а пользователи, которые предложат самые оригинальные вопросы для викторины в сообществе.
Первым участником проекта стал самый популярный технологический блогер в России Wylsacom. Среди гостей следующих выпусков — музыканты Егор Крид и Мот, блогеры LizzzTv, Марьяна Ро и Гусейн Гасанов.
Сейчас каждый школьник может сходу перечислить все коды от какой-нибудь игры, но при этом затруднится назвать хотя бы трёх композиторов. Как звёздные гости справятся с вопросами из школьной программы, а какие вопросы останутся без ответов? Увидим совсем скоро, - говорит Николай Соболев.
Всего запланировано 12 выпусков шоу, которые будут выходить раз в неделю. Производством проекта занимается агентство WildJam. Автомобиль для съёмок предоставил таксопарк-партнёр сервиса «Яндекс.Такси», генерального спонсора проекта.
В июле AMEDIATEKA и ВКонтакте запустили шоу об «Игре Престолов» и других сериалах «Спойлерная». Кроме того, осенью крупнейшие сообщества ВКонтакте выпустят первое онлайн-реалити «Пабличные игры» при поддержке социальной сети.