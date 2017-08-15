В Уфе появилась самая дешевая ипотека за всю историю наблюдения

– Сегодня у большинства застройщиков есть вся необходимая документация. Этот факт, увы, не является показателем надежности компании. В виду текущих экономических условий я советую гражданам обращать внимание на то, сколько всего объектов было построено застройщиком, а также когда последний раз он вводил свои объекты в эксплуатацию. Если, к примеру, у компании есть дома, сданные в 2016-2017 г., это значит, что застройщик чувствует себя уверенно, а значит, сможет выполнить свои обязательства перед дольщиками и по остальным своим проектам, – комментирует юрист компании «АБ-Консультант по налогам и праву» Андрей Иващенко.