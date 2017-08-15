В Уфе появилась самая дешевая ипотека за всю историю наблюдения

Регулятор отмечает, что это новое минимальное значение за всю историю наблюдений. О том, что сегодня наиболее благоприятное время для покупки жилья, специалисты сферы недвижимости твердят в один голос. Низкие ставки по ипотеке, широкий выбор квартир на рынке и доступная стоимость новых квадратных метров – эти факты лишь подтверждают утверждение аналитиков. Однако острым остается другой вопрос: выбор надежного застройщика. Как найти именно ту компанию, которая оправдает 100% ожиданий будущего новосела?
– Сегодня у большинства застройщиков есть вся необходимая документация. Этот факт, увы, не является показателем надежности компании. В виду текущих экономических условий я советую гражданам обращать внимание на то, сколько всего объектов было построено застройщиком, а также когда последний раз он вводил свои объекты в эксплуатацию. Если, к примеру, у компании есть дома, сданные в 2016-2017 г., это значит, что застройщик чувствует себя уверенно, а значит, сможет выполнить свои обязательства перед дольщиками и по остальным своим проектам, – комментирует юрист компании «АБ-Консультант по налогам и праву» Андрей Иващенко.
Активная рекламная компания, участие в социальной жизни города, а также 10 заявленных построенных объектов – как чувствует себя один из уфимских застройщиков, входящий в тройку крупнейших строительных компаний республики?
– Активная деятельность нашей компании началась в 2009 г., как раз в условиях экономического спада, и нам удалось адаптировать нашу бизнес-модель к условиям, скажем так, турбулентности. Этот факт сегодня позволяет нам успешно реализовывать свои жилые проекты, 10 мы уже построили, последние из них мы сдали в марте 2016 г. и буквально месяц назад. И сегодня у нас есть много отличных предложений для жителей Уфы. Это современные жилые комплексы в лучших районах города – квартиры комфорт- и доступного бизнес-класса, – комментирует председатель правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.