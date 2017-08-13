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Мэрия Уфы выставила на торги участок под пляж и теплицу

13 августа 2017, 17:08
Аукцион назначен на 22 сентября.

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы назначило на 22 сентября торги по продажам в аренду двух земельных участков.

Как следует из документации на сайте управления, первый земельный участок находится на улице Цимлянская. Его общая площадь 900 кв. м. Участок отдается в аренду на 3 года для организации пляжа. Начальный размер годовой арендной платы – 80 тыс. руб.

Второй участок площадью 1,2 тыс. кв. м. находится на улице Новгородской в Демском районе. Он предназначен для размещения теплиц. С победителем мэрия заключит договор аренды на три года. Начальная цена годовой арендной платы: 160 тыс. руб.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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