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В Башкирии минувшей ночью прошли заморозки

11 августа 2017, 11:02
Несмотря на прогноз Гидрометцентра, температура опустилась ниже ноля.

Сегодня утром в Белорецком районе случились заморозки. По словам жителей сразу нескольких населенных пунктов, ночью температура была в некоторых местах -2°C , в низинах до -3°C.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные в республике.

Как следует из данных синоптиков, в субботу, 12 августа, ночью и днем по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +10,+15°, по востоку до +5°, днем +18,+23°.

В воскресенье, 13 августа, местами небольшой кратковременный дождь, ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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