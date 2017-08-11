В Башкирии минувшей ночью прошли заморозки

Сегодня утром в Белорецком районе случились заморозки. По словам жителей сразу нескольких населенных пунктов, ночью температура была в некоторых местах -2°C , в низинах до -3°C.
Как следует из данных синоптиков, в субботу, 12 августа, ночью и днем по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +10,+15°, по востоку до +5°, днем +18,+23°.
В воскресенье, 13 августа, местами небольшой кратковременный дождь, ночью по юго-востоку до умеренного. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +17,+22°.