В Башкирии ночью ожидаются заморозки в июне

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на начало недели. Как следует из данных синоптиков, сегодня, 5 июня по республике ожидаются кратковременные дожди, по югу - небольшие, в северных и горных районах со снегом. Ветер - западный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха +9+14°.
Во вторник, 6 июня, в республике ожидается местами небольшой дождь, по северу - до умеренного. Ветер - юго-западный, западный умеренный, днем - порывистый. Температура воздуха ночью +2,+7°, на почве местами заморозки 0,-2°, днем +12+17°.
В среду, 7 июня, в отдельных районах Башкирии ожидается небольшой дождь. Ветер - юго-западный, западный умеренный, днем - порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +15+20°.