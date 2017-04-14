В Башкирии ночью ожидаются заморозки в июне

В отдельных районах ожидаются дожди.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на начало недели. Как следует из данных синоптиков, сегодня, 5 июня по республике ожидаются кратковременные дожди, по югу - небольшие, в северных и горных районах со снегом. Ветер - западный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха +9+14°.