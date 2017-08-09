«Роснефть»: «Система» не уважает российскую судебную систему

«Роснефть» считает заявление АФК «Система» о предвзятости Башкирского арбитража неуважением ко всей российской судебной системе. Об этом заявил представитель компании.
- Заявления АФК "Системы" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии — это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация. Компания воспринимает это как глобальное давление на суд, — сказал он.
Как считают в «Роснефти», таким образом АФК показывает свое нежелание рассматривать дело далее.
- Ответчики заявляют, что воспринимают судебное заседание, как шоу: "show must go on" или "я выступаю для СМИ, а не для суда". Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков, и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы, в ход идут нападки и оскорбления, — объяснил представитель «Роснефть».
По мнению истцов, таким образом ответчик заявил о несостоятельности своей юридической позиции.