«Роснефть»: «Система» не уважает российскую судебную систему

- Ответчики заявляют, что воспринимают судебное заседание, как шоу: "show must go on" или "я выступаю для СМИ, а не для суда". Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков, и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы, в ход идут нападки и оскорбления, — объяснил представитель «Роснефть».