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«Роснефть»: «Система» не уважает российскую судебную систему

9 августа 2017, 09:58
Фото: retail.ru
В арбитражном суде Башкирии идет рассмотрение иска "Роснефти", "Башнефти" и минземимущества Башкирии к АФК "Система" и ее "дочке" "Система-инвест". Истцы пытаются взыскать с ответчиков 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию "Башнефти".

«Роснефть» считает заявление АФК «Система» о предвзятости Башкирского арбитража неуважением ко всей российской судебной системе. Об этом заявил представитель компании.

- Заявления АФК "Системы" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии — это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация. Компания воспринимает это как глобальное давление на суд, — сказал он.

Как считают в «Роснефти», таким образом АФК показывает свое нежелание рассматривать дело далее.

- Ответчики заявляют, что воспринимают судебное заседание, как шоу: "show must go on" или "я выступаю для СМИ, а не для суда". Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков, и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы, в ход идут нападки и оскорбления, — объяснил представитель «Роснефть».

По мнению истцов, таким образом ответчик заявил о несостоятельности своей юридической позиции.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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