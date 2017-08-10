В Уфе пройдёт «День цветов»

На разных площадках парка планируется организовать различные мастер-классы , параллельно будет проходить урок живописи под отрытым небом, отмечается на сайте. Мастера-ремесленники проведут с желающими творческие занятия по плетению из нитей, вырезанию деревянных ложек. Здесь же заработает большая ярмарка, где можно будет приобрести комнатные растения и разнообразные сувениры.