В Уфе пройдёт «День цветов»

23 августа в парке имени Ивана Якутова состоится летний праздник «День цветов». Как сообщается на сайте администрации, организаторы ведут подготовку выставки из живых цветов, фруктово-овощных композиций и образцов ландшафтного дизайна.
На разных площадках парка планируется организовать различные мастер-классы , параллельно будет проходить урок живописи под отрытым небом, отмечается на сайте. Мастера-ремесленники проведут с желающими творческие занятия по плетению из нитей, вырезанию деревянных ложек. Здесь же заработает большая ярмарка, где можно будет приобрести комнатные растения и разнообразные сувениры.
Начало в 15.00 часов, вход свободный.