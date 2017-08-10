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В Уфе пройдёт «День цветов»

10 августа 2017, 10:24
Праздник состоится в рамках года экологии.

23 августа в парке имени Ивана Якутова состоится летний праздник «День цветов». Как сообщается на сайте администрации, организаторы ведут подготовку выставки из живых цветов, фруктово-овощных композиций и образцов ландшафтного дизайна.

На разных площадках парка планируется организовать различные мастер-классы , параллельно будет проходить урок живописи под отрытым небом, отмечается на сайте. Мастера-ремесленники проведут с желающими творческие занятия по плетению из нитей, вырезанию деревянных ложек. Здесь же заработает большая ярмарка, где можно будет приобрести комнатные растения и разнообразные сувениры.

Начало в 15.00 часов, вход свободный.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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