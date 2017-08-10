«Роснефть» VS АФК «Система» 8 - прямая трансляция из зала суда

- Мы не верим, что компании был причинен убыток в объеме 106 миллиардов, даже не 170,6 миллиарда, который не был бы нигде отражен. Мы в своей позиции уверены, и просим объективного рассмотрения дела, нам всем (и "Роснефти") необходим независимый специалист, который помог бы нам всем в этом разобраться в этом дела, - говорит Демина.