«Роснефть» VS АФК «Система» 8 - прямая трансляция из зала суда

Вчера судья завершила исследование доказательств по делу, ряд ходатайств ответчиков остались открытыми, их рассмотрение должно пройти сегодня. То, что было в суде 9 августа, можно прочитать здесь.
10.15 Судебное заседание продолжается. Судья проверяет явку.
10.20 Представители АФК вновь напоминают о нерассмотренных ходатайствах. В частности, о заявлении АФК о передаче дела в другой суд в связи с тем, что второй отвод судьи во вторник, 8 августа, был рассмотрен с грубыми нарушениями. Они говорят, что состав суда является незаконным и требуют рассмотреть ходатайство. Однако судья продолжает судебное заседание и начинает объяснять сторонам их права.
Объяснив права, судья все-таки возвращается к ходатайству о привлечении аудитора. Представляет слово АФК.
"Роснефть" параллельно просит приобщить письменное возражение по ходатайству ответчиков о привлечении аудитора.
АФК сначала просит время на то, чтобы ознакомиться с возражением истцов, но судья настаивает на том, чтобы они выступали.
Представительница АФК Демина в своем выступлении настаивает на том, что аудитор необходим.
- Мы не верим, что компании был причинен убыток в объеме 106 миллиардов, даже не 170,6 миллиарда, который не был бы нигде отражен. Мы в своей позиции уверены, и просим объективного рассмотрения дела, нам всем (и "Роснефти") необходим независимый специалист, который помог бы нам всем в этом разобраться в этом дела, - говорит Демина.
АФК представила обновленную редакцию данного ходатайства, по словам представителей "с учетом вопросов истцов, которые звучали вчера".
10.40 "Система-инвест" представляет свои дополнения с учетом поступившего письменного возражения на ходатайство от истцов. Представитель Демчук подчеркивает, что в данном деле невозможно обойтись без специалиста в области бухгалтерского учета. Он также говорит, что согласен на другую кандидатуру аудитора, а не именно ту, которую предложила АФК.
10.47 "Роснефть" возражает, представитель подчеркивает, что условия привлечения специалистов четко прописаны в судебном законодательстве, и в данном случае необходимости в этом нет.
Представительница АФК Демина в ответ обращает внимание суда на то, что сами истцы между тем ходят на судебные заседания с финансовым специалистом. "А зачем вы тогда с ней ходите?", - задает она вопрос истцам.
10.53 "Роснефть" говорит, что убытки, которые отражены в бухгалтерской отчетности, - это не те убытки, которые были причинены от реорганизации. АФК требует, чтобы им в таком случае назвали, где они отражены. Истцы отвечают, что уже говорили об этом ранее и просят ответчиков не повторяться.
Представитель минземимущества сообщает о том, что ответчики говорят, что им необходим специалист, и сами они не обладают специальными знаниями: вряд ли человек, который не разбирается в финансовых показателях, мог говорить об этом так подробно.
Представитель минземимущества подчеркивает, что ряд финансовых показателей может отражаться в бухгалтерской отчетности, а может и нет. И именно поэтому ее исследовать так подробно не стоит.
"Здесь и так все понятно", - говорит он.
11.04 Представителю АФК Деминой вынесено предупреждение. В процессе обсуждения ходатайств, она заявила судье, пытавшуюся ее прервать в споре с представителем "Роснефти": "Здесь не милиция и не полиция!"
11.05 В ходе заседания выясняется, что АФК запрашивала план о выходе акций "Башнефти" на IPO. Подпись поставил господин Черный, бывший член совета директоров "Башнефти", ныне сотрудник АФК "Система". "Роснефть" заявляет, что этот документ не может быть использован как доказательство, так как он составлен с нарушениями.
АФК спрашивает подтверждает ли "Башнефть" существование проекта "Сатурн".
"Башнефть" не отрицает и не подтверждает.
Ответ: "Это не документ. Ни Сатурн, ни другие расположенные рядом с ним планеты, отношения к этому делу не имеют ".
11.26 АФК подает ходатайство о приглашении в суд господина Черного в качестве свидетеля: чтобы он дал пояснения по проекту "Сатурн".
Суд на месте определил отказать АФК в приобщении документа по проекту "Сатурн".
Суд также на месте определил отказать в ходатайстве "Роснефти" об установлении регламента в 15 минут.
11.39 Начинается рассмотрение ходатайства АФК о переводе дела в другой суд.
11.40 Представитель АФК Мельников напоминает о том, что по второму отводу судьи им было отказано с грубыми нарушениями: судья Нурисламова вернулась в зал после перерыва и заявила, что в отводе отказано, "будучи уже незаконной судьей". Согласно арбитражному кодексу, рассматривать отвод должен был председатель суда или его заместитель, и он обязан был выслушать мнения сторон.
11.54 Мельников заявляет, что АФК не признает результатов рассмотрения второго отвода судьи.
"Мы полагаем что все судьи арбитражного суда РБ находятся в служебной зависимости от председателя суда. И арбитражный суд далее не может рассматривать этот процесс. Мы просим передать дело в иной суд первой инстанции. Разрешение дела в арбитражном суде РБ уже просто невозможно, так как ни вы, ни другой судья из этого суда, законным составом суда являться не могут!"
"Система-инвест": арбитражный суд сам своими действиями подтверждает наши заявления. У председателя суда нет объективности и беспристрастности, а все судьи находятся в служебной зависимости, поэтому мы и не можем дальше рассматривать этот процесс. Мы хотим рассмотрения дела в законном суде в законном составе.
11.58 Представитель "Башнефти" подает судье письменное возражение, поясняя, что не сделал это раньше, "надеясь, что ответчики образумятся". Он заявляет также, что оснований для передачи дела в другой суд нет, а ответчики "пытаются дискредитировать не только конкретного судью, но и всю судебную систему Российской Федерации".
Заявление АФК в Верховный суд России на действия председателя башкирского арбитража он расценивает как "открытое давление на суд".
Он также говорит, что если ответчики были недовольны отводом, то должны были включить это пункт в аппеляционную жалобу, а не обращаться в Верховный суд.
Представитель добавляет, что ответчики проявляют "неуважение к суду постоянно, с регулярностью 10-15 минут".
12.05 "Роснефть": "отвод был рассмотрен абсолютно правильно, верно, с учетом сложившейся судебной практики".
12.14 Судья приступает к рассмотрению следующего ходатайства АФК. - О приостановлении производства по делу.
12.22 АФК просит приостановить производство в башкирском арбитраже в связи процессом по иску АФК о незаконности протокола нотариального осмотра переписки топ-менеджеров и АФК. Замоскворецкий суд Москвы вынес решение, но АФК его обжаловала в Московский городской суд. Ответчики просят приостановить процесс в арбитраже РБ до завершения процесса в суде общей юрисдикции.
12.30 "Башнефть" возражает, представитель считает, что дело о взыскании убытков может быть рассмотрено до разрешения процесса в Москве.
12.34 Объявляют перерыв на обед. Заседание продолжится в 13.30.
13.43 Судебное заседание продолжается после обеденного перерыва. Ответчики продолжают выступать по ходатайству о приостановлении производства по делу.
13.55 Суд приступает к рассмотрению ходатайства - о назначении судебной экспертизы действий нотариуса, который заверял протокол переписки топ-менеджеров "Башнефти" и АФК.
14.02 Представитель АФК подчеркивает, что истцы никаким образом не могли законно получить доступ к почте "Системы". По мнению ответчиков, представленные данные недостоверны и свидетельствуют о том, что нотариус или не осматривал письма в почте вовсе, или проявил "халатное отношение" и осматривал "не аутентичное содержание, неизвестно кем и когда сформированную переписку".
14.15 "Роснефть" выступает против. Представитель компании заявил, что нотариус не допустил никаких нарушений, тем более, что регламент его действий нигде не прописан. Он также подчеркивает, что ответчики не предоставили достаточные доказательства о том, что переписка не соответствует действительности.
14.30 Представитель "Системы-инвест" уточняет, что в распоряжении ответчиков такой переписки нет вообще, именно поэтому они и просят об экспертизе.
14.39 Судья удалилась в совещательную комнату для разрешения всех ходатайств.
15.30 Суд постановил отказать в рассмотрении всех ходатайств: по привлечению в процесс аудитора, по передаче дела в другой суд, о приостановлении производства по делу, о назначении экспертизы по протоколу нотариального осмотра переписки топ-менеджеров "Башнефти" и "Системы".
15.40 АФК "Система" заявляет ходатайство об истребовании доказательств по делу. Оно касается взыскания курсовой разницы, из-за которой сумма иска выросла со 106 до 170,6 миллиарда рублей.
В частности, ответчик просит суд истребовать у истцов договоры из реестра договоров по продаже "Башнефтью" нефтепродуктов в долларах США с 2014 по 2017 годы (его "Роснефть" представила как доказательства, когда ходатайствовала об увеличении суммы исковых требований, договора тогда не были представлены, так как они, по мнению истцов, являются конфиденциальной информацией). Про сам реестр представитель АФК сказал, что это "просто опись какая-то", которая ничего не доказывает.
"Система-инвест": "Еще никогда в истории требования на 63 миллиарда (разница между первой и второй суммой исковых требований) не доказывались с помощью реестра договоров".
15.50 "Роснефть" выступает против, считая, что ответчики "ставят по сомнение сам факт реализации нефтепродуктов в долларах США", причем вчера представитель АФК заявлял, что "выручки экспортной у Башефти было предостаточно". Представительница "Роснефти" подчеркивает, что факт наличия выручки АФК в валюте составлял 60% от выручки АФК, об этом свидетельствуют финансовые отчеты: "Этот факт (наличие выручки в валюте) вообще невозможно поставить под сомнение".
16.26 Судья поинтересовалась, для чего именно ответчику требуются данные документы. В АФК объяснили это тем, что вчера истцы изменили основание иска. В частности, они заявили, что в результате реорганизации "Башнефть" лишилась возможности сформировать валютный запас и хеджировать валютные риски (хеджирование - это открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке, - прим. ред.).
16.30 АФК вновь представляет ходатайство об истребовании у "Башнефти" документы о создании проекта "Сатурн", а также рабочей группы и организационных документов по данному проекту.
("Сатурн" - проект выхода акций "Башнефти" на IPO).
16.50 "Роснефть" требует АФК указать реквизиты (номер, дата и т.п.) документов, которые они требуют. В это время Демчук (представитель "Система-Инвест") встал и заявил следующее:
- Напомню, что вчера мне было вынесено предупреждение за неуважительное отношение к суду. Позвольте напомнить о необходимости суда также проявлять уважительное отношение.
Он заявляет, что в ходе судебного процесса судья смеялась.
"Роснефть" ходатайствует о наложении штрафа на Демчука, заявляя, что "с его стороны уже достаточно хамства".
Судья объявила перерыв 10 минут.
17.01 Истцы просят отказать в этом ходатайстве. Они указывают на противоречие: ответчики сами говорили о том, что о выходе на IPO знали все в том числе СМИ, и с другой стороны, просят документы по "Сатурну" - проекте о выходе на IPO.
17.03 Представитель "Башнефти", отвечая на вопрос "Система-инвест", признает, что проект "Сатурн" был и он касался размещения акций. Однако где именно они должны были размещаться, он не уточняет.
17.06 Суд протокольно определяет отказать в удовлетворении ходатайства.
17.12 Еще одно ходатайство АФК - об отложении судебного заседания. Это связано с тем, что они подали аппеляционную жалобу на отказ башкирского арбитража о передаче дела в другой суд.
17.22 Суд на месте определил отказать в удовлетворении ходатайства.
17.24 "Система-инвест" ходатайствует о назначении экономической экспертизы (ранее ее просила назначить АФК "Система", но ее ходатайство было отклонено).
17.38 Роснефть: "Ответчик лукавит, мы ходим по кругу, полагаем, что вопросы перефразированы. Обстоятельств для назначения экспертизы как не было ранее, так и нет сейчас".
17.51 АФК также просит отложить судебное заседание для того, чтобы представить документы по проекту "Сатурн". Представитель АФК Ловырев пояснил, что они рассчитывают получить их от господина Черного, и для этого придется ехать в Москву. "Роснефть" против.
17.54 Ввиду окончания рабочего времени суд объявляет перерыв. Заседание продолжится завтра в 9 часов.