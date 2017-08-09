«Роснефть» VS АФК «Система» 7 - прямая трансляция из зала суда

9.42 АФК все-таки представляет свою позицию. Представительница ответчика повторяет тезисы о том, что целью реорганизации был выход на IPO. Каждый этап реорганизации, по ее словам, был законен, а кроме того, касался не только "Башнефти", а всей АФК. Целью было якобы создание холдинга, так как закольцованная структура владения не отвечала требованиям IPO. "Башнефть", по ее мнению, не понесла убытки при реорганизации.