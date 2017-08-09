«Роснефть» VS АФК «Система» 7 - прямая трансляция из зала суда

Вчера, 8 августа, заседание завершилось на том, что АФК отказали во втором ходатайстве об отзыве судьи. О том, что было вчера на заседании можно прочитать здесь.
9.15 Судья Нурисламова открывает судебное заседание, проверяет явку лиц.
Судья предложила ответчикам представить свою позицию, однако они настаивают на том, чтобы сделать заявление. Судья против и настаивает на том, чтобы они представили свой отзыв
АФК в ответ заявляет, что вчера отвод судьи был рассмотрен с грубыми нарушениями АПК ст.25 (в компании этот даже назвали "ноу-хау башкирского правосудия").
Они заявляют, что в такой ситуации дело должно быть передано в другой суд.
Судья: Я вам уже неоднократно представляла требования для изложения вашей позиции.
9.42 АФК все-таки представляет свою позицию. Представительница ответчика повторяет тезисы о том, что целью реорганизации был выход на IPO. Каждый этап реорганизации, по ее словам, был законен, а кроме того, касался не только "Башнефти", а всей АФК. Целью было якобы создание холдинга, так как закольцованная структура владения не отвечала требованиям IPO. "Башнефть", по ее мнению, не понесла убытки при реорганизации.
Погашение акций "Система-инвест", которое пришлось произвести "Башнефти" по решению акционеров, "не имеет никакого значения", так как за этим последовал дополнительный выпуск акций. Это стандартная практика, которая впоследствии ведет к увеличению стоимости акций, утверждает она.
- То, что новые собственники отменили это решение (о выходе на IPO) - не наша вина, - говорит она.
АФК продолжает выступление презентацией своей правовой позиции. Перед судьей выставили мольберт, на котором выставлена визуализация основных пунктов позиции ответчиков. Журналистам и другим участникам заседания раздали эту презентацию на листах формата А4. Всего в ней 38 страниц.
10.46 Презентация завершена. Представитель "Роснефти" начинает задавать уточняющие вопросы. В частности, его интересует следующее: если планировалось вывести акции "Башнефти" на IPO, зачем было изначально вводить перекрестное владение?
Представитель АФК отвечает, что это нормальная практика для российских корпораций.
"Роснефть": Вы утверждаете, что вывод непрофильных активов способствует увеличению стоимости компании?
АФК: Увеличению стоимости способствует комплекс мер, и это, кстати, подтверждено экспертами.
Судья решила объявить перерыв на 10 минут.
АФК: Надеемся, что ходатайство о переносе дела в другой суд все же будет рассмотрено, хотя после вчерашнего (имеется ввиду заочное рассмотрение ходатайства об отводе судьи - прим.ред.) можно ожидать всего, что угодно.
11.11 Судебное заседание продолжается.
Представитель "Роснефти" задает дополнительные вопросы по отзыву ответчиков.
11.43. "Роснефть" подала АФК распечатку с информационного сайта, в котором была опубликована заметка о том, что АФК отказалась от вывода "Башнефти" на ipo. Причем там написано, что журналисту об этом стало известно в кулуарах.
Представители АФК в ответ усмехаются и говорят, что это неофициальная позиция.
11.47 Дополнительные вопросы представителей "Роснефти" завершились. Начинается новый этап судебного заседания.
11.53 В ходе вопросов-ответов обе стороны допускают оценочные суждения в адрес друг друга. Представительница "Роснефти" назвала действия ответчиков "муторными", а их презентацию - "веселыми картинками".
АФК потребовала у суда вынести ей замечание. Представительница "Роснефти" в ответ вспомнила, что вчера ответчики называли иск "тупым".
Судья возмутилась поведением сторон и призвала всех вести себя культурно.
Вопросы опять продолжаются теперь их задает другой представитель "Роснефти".
На многие вопросы по финансовым показателям в АФК не отвечают, напоминая, что именно во избежании таких моментов ответчики и просили суд об экспертизе.
11.58 Судья дает слово представителю "Система-инвест". Он встает и говорит: "Ну что, show must go on". Судья реагирует на это спокойно.
Представитель АФК напоминает, что вчера с нарушением было рассмотрено ходатайство об отводе судьи и заявляет, что не доверяет башкирскому арбитражу.
12.00 Судье: "Вы необъективны и небеспристрастны! И вообще мы немного устали от башкирского правосудия. Мы будем здесь заниматься процессом или нет?!"
12.02 Представитель "Система-инвест" добавляет, что говорит это "больше для СМИ, чем для суда, так как с судом здесь все понятно!"
Судья призывает его говорить о своей позиции по существу.
12.35 В ходе выступления он упоминает о том, что они подали в канцелярию суда доказательства незаконности получения переписки "Роснефтью" бывших топ-менеджеров "Башнефти" и АФК Система. (истец представил ее на одном из первых заседаний). Также он сообщил, что ответчиками выявлены факты изменения текста в данной переписке.
12.39 Относительно самого иска он подчеркивает, что по отношению к "Система-инвест", он вообще "просто абсурдный", так как его можно предъявить только к мажоритарному акционеру.
12.46 "Ни убытки ни незаконность реорганизации, ни наличие недобросовестности не доказаны истцами, соответственно, отдельно должно быть отказано и по первоначальной сумме иска (106 млрд) и по сумме курсовой разницы (170.6 млрд). Отдельным основанием для отказа является истечение срока исковой давности".
Объявлен перерыв на обед. Заседание продолжится в 14.00.
14.05 Судья подняла представителя "Системы-инвест" Демчука и выносит ему предупреждение за высказывания в адрес суда. Предупреждает, что если такое повторится, на него будет наложен штраф. "Роснефть" начинает задавать вопросы представителю "Системы-инвест".
14.56 Судья задает вопрос о том, существует ли в АФК практика формирования валютных запасов. Это вопрос, на который не получил ответ истец. Ни АФК, ни "Система-инвест" на него не отвечают. Говорят, что не готовы ответить, так как они не финансисты.
АФК добавляет, что сама попытка истца взыскать убыток в долларах, это "нонсенс".
15.15 Сессия вопросов-ответов завершена. Ответчики интересуются, когда же, наконец, будут рассмотрены их ходатайства. Судья отвечает, что сначала буду изучены доказательства по делу.
15.26 Судья начала рассмотрение томов с материалами дела и сверяет наличие документов с участниками процесса.
15.29 В ходе рассмотрения доказательств, АФК просит суд обратить внимание на то, что одно из доказательств "Роснефти" они считают недопустимым. Это протокол нотариального осмотра переписки бывших топ-менеджеров "Башнефти" и АФК.
Еще одно доказательство против приобщения которого выступает АФК, - это документ о корпоративно-правовых рисках "Башнефти". Основание - отсутствие печати и подписи.
16.46 Судья продолжает изучать материалы дела и задавать уточняющие вопросы.
18.21 Судья наконец возвращается к нерасмотренным ходатайствам АФК, всего их шесть. АФК настаивает прежде всего на привлечении в процесс аудитора.
18.25 В виду позднего времени судебное заседание откладывается. Оно продолжится завтра в 10.00.