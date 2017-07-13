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Дождливое лето в Башкирии: Туристы стали реже посещать природные парки

13 июля 2017, 09:55
Из-за холодной погоды посещаемость природных парков сократилась в три раза.

В Башкирии в этом году в три раза сократилось количество туристов, которые посещают природные парки, сообщили в минэкологии Башкирии. Если в прошлом году за первые летние месяцы туристов было 58 тысяч человек, то сейчас их всего 19 тысяч.

- Если анализировать первый летний месяц – июнь, то картина вырисовывается следующая: в 2016 году количество посещений природных парков составляло около 30 тысяч, то в нынешнем июне - всего лишь 9,5 тысяч, - сообщила начальник отдела работы с ООПТ и биоразнообразия минэкологии РБ Эльвира Курбанаева.

Как отмечают в минэкологии, это связано в холодной погодой.

Отметим, что слишком дождливая погода плохо сказалась не только на туризме, но и на сельском хозяйстве. Ранее в министерстве сельского хозяйства республики сообщалось, что ущерб от плохих погодных условий составил 426 млн руб. Площадь гибели урожая составила – 22 тыс га. От переувлажнения пострадали 107 хозяйств в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Краснокамском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Федоровском, Чишминском районах. В период посевных работ количество осадков во многих из них превышало месячные нормы осадков в два и более раза. Посевные работы прошли с опозданием на несколько недель

Также в правительстве сообщали о планах введения ЧС на территории почти четверти районов республики.

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