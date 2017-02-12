Башкирия попала в ТОП-10 популярных регионов для внутреннего туризма

Башкирию, по данным рейтинга, в прошлом году посетило 1,4 миллиона туристов. Республика разделила 10-11 места в рейтинге со Ставропольским краем. А по темпам роста внутреннего туризма (+25%) Башкирия вошла в первую пятерку регионов.