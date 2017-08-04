В Башкирии врачи 2 года не диагностировали смертельную болезнь у малыша

- Операцию сделали не сразу, а только в год, потому что ребенок постоянно болел различными простудными заболеванииями, - вспоминает мама Арсения 34-летняя Гульназ Байтимерова. – Потом назначили вторую, но ее не провели из-за того, что был низкий гемоглобин. Начали было повышать гемоглобин, но эффекта не было. Потом я заметила, что у него ножка искривилась и мы пошли к ортопеду, который уже поставил предварительный диагноз. Он уже направил нас в Уфу, затем в Москву, где наконец подтвердилось, что у нас действительно «мраморная болезнь» - смертельный остеопетроз. В Москве врач сказала: я это не лечу.