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В Уфе больная 4-летняя девочка ждала помощь врачей пять часов

4 августа 2017, 15:52
Качество медицинской помощи в Уфе, похоже, опускается до немыслимого уровня. Четырехлетняя Дарина Галеева из поселка Федоровка Калининского района города с температурой 39 градусов ждала приезда врача пять часов. За это состояние малышки настолько ухудшилось, что у нее начались судороги.

Маленькая Дарина почувствовала себя плохо вечером в среду. У девочки начала подниматься температура, и сбить ее не получалось. Ребенок мучался всю ночь, а около половины восьмого утра уставшая мама, не видя другого выхода, решила вызвать скорую помощь. Однако получилось это сделать очень нескоро.

- Во-первых невозможно было дозвониться, трубку не брали вообще, - рассказала Медиакорсети мама Дарина Диляра Гильфанова. – Пробовали звонить через МЧС, результат тот же. Раз на пятый наконец соединили. Однако в скорой нам заявили, что они не выезжают к детям с температурой, и перенаправили нас в неотложку. Только почему-то в Уфимский район. Потом мы разбирались, кто нам может помочь в д. Ольховке, три часа ушло на эти выяснения. В итоге нам все-таки перевели в 4-ую больницу в Шакше, но врач пришел уже где-то в час-половине второго. К этому времени температура у дочки уже поднялась до 39,5 градусов, даже судороги начались.

По словам Диляры, никаких конкретных реконмендаций врач ребенку не дал. Сделал укол, прописал самые простые препараты и ушел, даже не объяснив, когда маме с ребенком приходить на прием.

- Пока мы лечимся дома, пока я на прием на записывалась, - говорит Диляра. – Пока даже думать не хочется о том, что нам предстоит пережить в больницы. Специалисты, конечно, хорошие есть, но ждать приема приходится по две недели. Сравнивая с тем, что было в этой же больнице лет 10 назад, прихожу в ужас.

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#Новости#Уфа#Здравоохранение#Наталья Кузнецова#Общество
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