В Уфе больная 4-летняя девочка ждала помощь врачей пять часов

- Во-первых невозможно было дозвониться, трубку не брали вообще, - рассказала Медиакорсети мама Дарина Диляра Гильфанова. – Пробовали звонить через МЧС, результат тот же. Раз на пятый наконец соединили. Однако в скорой нам заявили, что они не выезжают к детям с температурой, и перенаправили нас в неотложку. Только почему-то в Уфимский район. Потом мы разбирались, кто нам может помочь в д. Ольховке, три часа ушло на эти выяснения. В итоге нам все-таки перевели в 4-ую больницу в Шакше, но врач пришел уже где-то в час-половине второго. К этому времени температура у дочки уже поднялась до 39,5 градусов, даже судороги начались.