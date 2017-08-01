Прокуратура Башкирии требует отставки главы Дмитриевского сельсовета

Прокуратура Башкирии сегодня, 1 августа, сообщила о своем требовании об отставке главы Дмитриевского сельского совета Уфимского района Михаила Андреева. Сотрудники ведомства провели проверку этого сельского совета и выявили грубые нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности главы.
- Установлено, что в 2016 году глава сельского поселения Андреев М.В, рассмотрел заявление родного сына о предоставлении земельного участка площадью 16 соток в селе Дмитриевка и вынес заведомо незаконное решение, специально отказал ему, а после обращения сына в суд, признал его незаконные исковые требования и предоставил указанный земельный участок в аренду, - следует из сообщения прокуратуры.
Также, как сообщили в прокуратуре, он предоставил матери своего зятя – бывшего сотрудника УЭБ и ПК МВД по РБ И.Юсупова в долевую собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения более 23 га.
В данных ситуациях, как отмечается в сообщении, была личная заинтересованность. Однако, Андреев «не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и не направил соответствующее уведомление в Совет сельского поселения».
Закон «О противодействии коррупции» предусматривает, что этот повод является основанием для увольнения главы администрации в связи с утратой доверия.
- В связи с этим прокуратура республики внесла в Совет сельского поселения Дмитриевский сельсовет представление с требованием рассмотреть вопрос о лишении главы муниципального образования Андреева М.В. полномочий в связи с утратой доверия, которое находится на рассмотрении, - отмечается в сообщении.