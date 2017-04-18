Вице-мэр Уфы Александр Филиппов уволен в связи с утратой доверия

Глава Уфы Ирек Ялалов подписал документ (имеется в распоряжении редакции) об увольнении Александра Филиппова с поста первого вице-мэра башкирской столицы. В документе говорится, что основание для увольнения – решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также доклад о результатах проверки, изложенных в письме главы администрации Башкирии от 17 марта 2017 и объяснительная записка Филиппова. Основание для увольнения - "в связи с утратой доверия".