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Вице-мэр Уфы Александр Филиппов уволен в связи с утратой доверия

18 апреля 2017, 13:18
Глава Уфы подписал распоряжение о расторжении контракта со своим заместителем.

Глава Уфы Ирек Ялалов подписал документ (имеется в распоряжении редакции) об увольнении Александра Филиппова с поста первого вице-мэра башкирской столицы. В документе говорится, что основание для увольнения – решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также доклад о результатах проверки, изложенных в письме главы администрации Башкирии от 17 марта 2017 и объяснительная записка Филиппова. Основание для увольнения - "в связи с утратой доверия".

Напомним, заседание комиссии было назначено на 11 часов по уфимскому времени 18 апреля. Получается, что документ об увольнении Александра Филиппова был подписан в течении часа после окончания заседания комиссии.

По данным нашего источника, глава региона Рустэм Хамитов вчера вечером вызывал к себе Ирека Ялалова и требовал не отправлять в отставку Филиппова.

- Слухи не комментируем, но хотел бы напомнить, что требование рассмотреть потенциальный конфликт интересов было направлено из администрации главы Геспублики Башкортостан, - сказал пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров.

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