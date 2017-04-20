Александр Филиппов обжаловал решение Ялалова в суде: подробности

Напомним, что 18 апреля глава администрации Уфы Ирек Ялалов подписал постановление об увольнении Александра Филиппова с формулировкой «в связи с утратой доверия». Это решение было принято после заседания комиссии по урегулированию конфликтов у муниципальных служащих.Комиссия решила, что Александр Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры ООО «Энергогазстрой» земельного участка. При этом он об этом не предупредил работодателя.