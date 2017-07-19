«Роснефть» vs АФК «Система» - 4: прямая трансляция из зала суда

На предыдущих заседаниях ответчик настаивал, на том, что реорганизация не была убыточной, аргументируя это тем, что главной ее целью было повышение экономической эффективности компании. А начатую работу бывшему собственнику якобы просто не дали довести до конца. В «Роснефти» в свою очередь приводят конкретные цифры, которые доказывают, что финансовые показатели «Башнефти» в период реорганизации резко упали. Также истцы пытаются доказать, что ответчик является недобросовестным приобретателем «Башнефти».
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14.41 Судья открывает судебное заседание. Журналистов заметно больше, чем участников процесса. Почти в три раза.
14.50 Судья приступает к рассмотрению ходатайства господина Александра Марселя Верне, акционера «Башнефти», который желает вступить в процесс в качестве третьего лица на стороне ответчика. Истцы против того, чтобы ходатайство было удовлетворено. Представитель «Башнефти» пояснил, что, по их мнению, реального интереса у данного акционера нет, и его действия направлены на затягивание процесса.
В заявлении Верне, по их мнению, не указано, какие конкретно его права нарушены, каким образом акционер может помочь акционерному обществу. Он приобрел акции уже после начала предварительного заседания и это, по мнению истцов, свидетельствует о злоупотреблении правом.
14.55 Представитель АФК: "Создается впечатление, что состав лиц, участвующих в деле, определяет не закон, а Роснефть, Башнефть и Минземимущества РБ". Представители ответчиков настаивают на том, что акционеров имеют право привлечь в процесс, а время приобретения акций не имеет никакого значения. Уточним, что Верли хочет зайти как третье лицо на стороне ответчика.
15.00 Представитель Система-инвест: "Разделяем мнение, что в процессе участвуют только избранные истцами". Настаивает на том, что акционеры могут вступать в процесс в качестве третьего лица как на стороне истца, так и на стороне ответчика, и ссылается на Пленум Верховного суда РФ.
"Можно сказать, что по такой логике и роснефть купила акции специально для того, чтобы предъявить иск (относительно того, что Верне купил акции уже после предварительного заседания). Никакого злоупотребления правом здесь нет" - цитата из выступления представителя ответчика.
15.05 Представитель Роснефти: Постановление пленума никаким процессуальным законом не является, и об этом сказали сами ответчики. Ходатайство необоснованное и подлежит отклонению.
15.10 Все выходят из зала, ждут решения судьи.
15.24 Суд принял решение отказать в ходатайстве. Суд приступил к рассмотрению ходатайства компании "Тан Кэпитал" о вступлении в дело качестве третьего лица на стороне ответчика.
15.25 Истцы против. Компания, по их мнению, поступила так же, как и Верне, тоже приобрела акции после начала предварительного заседания суда. В данной ситуации, по их мнению, также имеет место злоупотребление правом.
Немец Иозеф Нахман - представитель юридической компании, профессиональный юрист, также подал ходаатайство о привлечении в качестве третьего лица на стороне ответчика. По мнению Башнефти, он ведет себя "очень странно", учитывая что сам он профессиональный юрист, а в немецком законодательстве те же самые требования в суде. Представителям истцов кажется подозрительным тот факт, что он, владея английским языком, пришел в суд на прошлом заседании, сидел и говорил, что ничего не понимает, что он не состыковался с ответчиком по поводу переводчика.
15.30 Представитель АФК "Система" напоминает, что Нахман ходатайствовал о предоставлении переводчика прежде всего. И просит дать ему возможность высказаться. Представитель Система-инвест: "Зачем мы устраиваем здесь профонацию судебного заседания? Мне лично участвовать в нем просто стыдно". Представители ответчиков настаивают на том, чтобы Нахману дали возможность высказаться.
15.35 Представитель Система-инвест направил ходатайство об установлении порядка рассмотрения ходатайств, считает, что порядок нарушается. Представитель АФК поддерживает: "Это нонсенс, мы тут дебатируем, а лицо, которое мы обсуждаем, сидит и молчит. Требуем соблюдения базовых прав".
Представитель АФК напоминает, что аналогичным образом в процесс вступало минземимущества Башкирии. И в тот раз его представителя сначала выслушали, дали возможность пояснить, в чем оно видело свой интерес.
15.45 Представитель АФК: Тут речь вообще идет о дискриминации по национальному признаку, даже послушать это лицо не хотят. Судья - представителю Система-инвест: "Уважаемые ответчики, а откуда у вас такие сведения, что он желает выступить?"
15.50 Ответчики: В прошлый раз же говорили в суде. Встает переводчик с немецкого, говорит, что Нахман хочет сказать несколько слов.
Судья: "А он владеет русским языком? у нас заседание ведется на русском". Один из представителей АФК заметил, что это абсурд. Судья потребовал внести в протокол заседания замечания ему.
Судья сообщила, что Тэн Кэпитал направил в канцелярию дополнительные документы, в том числе перевод на русский язык ходатайства.
15.55 Вновь небольшой перерыв для принятия решения. Все, кроме судьи, выходят из зала.
16.00 Суд принял решение отказать в ходатайстве.
Представитель Система-инвест просит разъяснить, говорит, мы не услышали. Судья говорит, что вы ходили, пока я оглашала. В ответ говорят: "Вы начали оглашать до того, как мы зашли". Спор идет на серьезных тонах.
16.05 Стало известно, что АФК Система направила в суд дополнение к отзыву на иск.
16.10 От ответчиков поступило еще ходатайтство о назначении судебной финансово-экономической экспертизы о наличии или отсутствии убытков из-за реорганизации и их размере, если он есть.
Ответчики вытащили мольберт с листами, поставили перед судьей. Журналистам и слушателям раздали материалы АФК. Вот несколько листов в пояснение позиции АФК.
16.20 Если вкратце передать суть пояснений представителей ответчиков, то они настаивают на том, что всё перераспределение активов, погашение акций было направлено на вывод акций "Башнефти" на IPO. Чтобы увеличить стоимость актов. Кроме того, они говорят, что все компании так делают, и никогда новые собственники не обращались потом с исками. Просят суд об экспертизе. Сами, по их словам, не стали обращаться из-за опасения, что выводы будут признаны судом необъективными.
Говорят, что готовы оплатить экспертизу полностью. Они уже обращались с таким предложениям в "Роснефть". Уточнили, что хотят именно независимую экспертизу, но готовы её оплатить.
16.30 В качестве примера того, что многие компании действовали так же, как АФК с "Башнефтью" представители ответчиков называют "Полюс" и "Полис-Инвест", а также "Уралкалий" вместе с компаниями "Сильвинит-Ресурс", СП Кама и Камская горная компания. Фото с иллюстрацией к этому смотрите в нашей галерее выше.
16.40 АФК считает, что убытка не было, а реорганизация была необходима в том числе и потому, чтобы стала ясно видна структура собственников. Поскольку в этом случае невозможно было бы вывести акции Башнефти на IPO. Якобы на западных рынках такие требования.
16.50 АФК Система направила еще одно ходатайство об оценке пакета акций "Система-инвест", однако, как пояснила одна из представителей ответчика, если будет назначена судебная экспертиза, то в рамках неё нельзя будет обойтись без оценки стоимости пакета компании. Представитель АФК заявила, что "Роснефть" нарушила методику расчета пакета акций "Системы-инвест". "Роснефть" взяла за основу стоимость одной акции для выкупа у миноритарных акционеров и умножила ее на количество акций. Однако на самом деле методика должна применяться другая. Так называемый дисконт на контроль должен действовать.
16.55 Представитель "Роснефти" просит ответчиков доказать официальным документом, что целью реорганизации "Башнефти" был выход на IPO.
Ответчики начали искать, а представитель "Роснефти" говорит: "Вы ищете несуществующий документ". "Может, продолжим? Документа-то нет", - говорит представитель "Роснефти" судье, пока они ищут. Судья улыбается.
17.00 Представители ответчиков нашли какие-то документы плюс сослались на ссылки в отзыве на иск, но представителя "Роснефти" эти аргументы не убедили.
- Это называется перекрестное владение. Ликвидация его было одной из целей реорганизации, - говорит представитель ответчиков.
17.05 Представитель "Роснефти" заявил, что ответчик сознательно дробит реорганизацию "Башнефти" на этапы и доказывает, что каждый из них был проведен законно. Но истцы подчеркивают, что они не говорят, что по отдельности все это было плохо, однако по совокупности действий привело к убытку.
Представитель "Роснефти": Это двойственный подход, под видом экспертизы нам пытаются представить те факты, которые не имеют отношения к делу.
17.10 Начались прения сторон. Перешли к финансовым показателям, в частности 2014 года. Представитель "Система-инвест" интересуется, как же был убыток, если чистая прибыль составила 18 млрд руб, не меньше, чем в предыдущие годы. Представитель "Роснефти" в ответ на это заявила, что это не тот показатель, по которому можно оценивать финансовые показатели. Считает, что здесь не нужна экспертиза, и здесь "всё на калькуляторе посчитать можно" и просит отказать.
17.20 Представитель "Система-инвест": В этом и проблема истцов, что все требования посчитаны на калькуляторе, а на простые вопросы следуют пространные рассуждения о финансовых показателях.
- Это увод в сторону от вопроса, есть убыток или нет, - продолжает приводить аргументы ответчик. - Стоит вопрос:погашение акций приводит к убытку или нет. И наши оппоненты пытаются от этого уйти. Это очень непростой вопрос, поэтому без исследований экономистов не обойтись.
17.25 Представитель "Система-Инвест" заявил, что "Роснефть" привлекает студентов для подсчета финансовых показателей.
17.35 Снова перерыв, все выходят.
17.50 После перерыва судья объявляет, что в ходатайстве ответчиков отказано. Судебной экспертизы не будет.
17.55 Началось рассмотрение последнего на сегодня ходатайства - об оценке пакета акций "Системы-Инвест". Частично его уже обсудили при рассмотрении первого ходатайства.
Во втором ходатайстве ответчики просят назначить экспертизу для определения размера дисконта.
18.00 Представитель "Система-инвест": От 27 до 37 процентов, по оценкам специалистов, котором обращались ответчки, могла быть скидка. Но точный размер назвать нельзя.
18.10 Судья заявила, что рабочий день окончен. Судебное заседание будет продолжено завтра в 9.00.