«Роснефть» vs АФК «Система» - 4: прямая трансляция из зала суда

Немец Иозеф Нахман - представитель юридической компании, профессиональный юрист, также подал ходаатайство о привлечении в качестве третьего лица на стороне ответчика. По мнению Башнефти, он ведет себя "очень странно", учитывая что сам он профессиональный юрист, а в немецком законодательстве те же самые требования в суде. Представителям истцов кажется подозрительным тот факт, что он, владея английским языком, пришел в суд на прошлом заседании, сидел и говорил, что ничего не понимает, что он не состыковался с ответчиком по поводу переводчика.