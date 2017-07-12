«Роснефть» vs «Система» - 3: Прямая трансляция из зала суда в Уфе

15.05 "Башнефть" возражает его привлечения в процесс, так как Кислицын не являлся акционеров даже на момент предварительного судебного заседания. Представитель "Башнефти" заявил, что этот человек является профессиональным юристом, адвокатом, а акции этот человек, очевидно, приобрел после начала судебного процесса. "Очевидно, что целью является не защита прав Башнефти, а затягивание процесса, и в том числе самопиар" - цитата. Сам Кислицын на заседание не явился и ни к одному из истцов не обращался.