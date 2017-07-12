«Роснефть» vs «Система» - 3: Прямая трансляция из зала суда в Уфе

В башкирском арбитраже сегодня проходит третье заседание по иску " Роснефти" к АФК "Система" и "Система-Инвест" на 170 млрд руб по ущербу, нанесенном при реорганизации "Башнефти".
На предыдущем заседании началось рассмотрение дела по существу. Стороны подробно представили свои позиции. "Система" настаивает на том, что вся реорганизация была направлена на повышение экономической эффективности компании, однако ей не дали реализовать план до конца. "Роснефть" придерживается позиции, что АФК изначально осознавала, что реорганизация принесет убыток и целенаправленно выкачивала все возможное из высокодоходного актива. Мы ведем прямую трансляцию из зала суда.
14.09 Заседание началось. Зал снова полон журналистов. Судья проверяет явку лиц.
14.15 Представитель АФК "Система" настаивает на том, чтобы разрешить видеосъемку журналистам от начала и до конца заседания. Однако судья ограничил время для работы видеоператоров - им разрешено снимать всего 5 минут. Он объяснил это тем, что в зале мало места.
14.20 Стало известно, что в канцелярию суда поступили документы от АФК "Система", там есть письменное объяснение об отсутствии убытков у "Башнефти".
14.25 От истца поступило возражение на заявление об истечении сроков исковой давности. Все это просят приобщить к делу.
14.30 Также поступило ходатайство о привлечении в качестве третьего лица без самостоятельных требований с предоставлением услуг переводчика - иностранца. Его фамилия прозвучала неразборчиво.
На ходатайство о привлечении к делу Феликса Евтушенкова в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика поступили возражения от истцов. Истцы возражают на том основании, что решение по данному делу не может отразиться никак на его правах и обязанностях.
- Не видим никаких оснований и последствий кроме каких-то личных интересов, - говорит представитель истцов.
14.35 Представитель АФК настаивает на том, что решение о реорганизации принималось с учетом рекомендаций совета директоров, следовательно, права Евтушенкова затрагиваются.
14.40 Представитель «Роснефти» настаивает, что у Евтушенкова не было материально-правового интереса, и что они пытаются взыскать материальный ущерб, а не оспорить корпоративные действия о реорганизации.
14.45 Удалось выяснить фамилию иностранца-переводчика: Nahman. Но свое имя он не сказал. Переводчик отказывается общаться. Представители "Системы" не знают, кто это такой.
14.55 В удовлетворении ходатайства по Евтушенкову суд отказал.
15.00 Стало известны подробности про заявление от акционера "Башнефти" Алексея Кислицына о привлечении в качестве соистца. Он владеет 316 обыкновенными акциями компании.
15.05 "Башнефть" возражает его привлечения в процесс, так как Кислицын не являлся акционеров даже на момент предварительного судебного заседания. Представитель "Башнефти" заявил, что этот человек является профессиональным юристом, адвокатом, а акции этот человек, очевидно, приобрел после начала судебного процесса. "Очевидно, что целью является не защита прав Башнефти, а затягивание процесса, и в том числе самопиар" - цитата. Сам Кислицын на заседание не явился и ни к одному из истцов не обращался.
15.10 - Мы полагаем, что в данном случае имеет место злоупотребление правом. Помимо этого в случае привлечения его в качестве соистца придется начать процесс с самого начала, - говорит представитель "Башнефти". Также он сообщил, что Кислицын имеет "определенные связи" с одним из ответчиков. По словам представителя "Башнефти", Кислицын учился вместе с неким господином Шишкиным, который является руководителем блока корпоративного управления АФК "Система" (не путать с Шишкиным, руководителем "Башнефти" - прим.).
15.15 Минземимущества Башкирии поддерживает позиции "Роснефти" и "Башнефти" относительно Кислицына.
15.20 Предствитель "Система-инвест" настаивает на том, что Кислицын имеет полное право вступить в процесс. И его право не может ограничиваться ни датой приобретения акций, ни необходимостью согласовывать свои действия с истцами. "Мы не видим здесь злоупотребления правом, а позицию истца считаем абсолютно несостоятельной" - цитата.
Представитель АФК считает, что в этом случае со стороны "Роснефти" закладывается мина. Потому что если суд откажет и в этом ходатайстве, то можно будет решать вопрос об отмене всего процесса, так как процессуальных оснований для отказа в ходатайстве нет.
15.25 "Роснефть" напоминает, что ответчик рьяно протестовал против привлечения в процесс минзеимущества Башкирии в качестве соистца. При этом права Кислицына они отстаивают. "Эти действия (ответчика - прим.ред.) подтверждают, что Кислицын действует недобросовестно" - цитата.
15.30 Представитель "Система-инвест" просит предоставить документы, подтверждающие связь Кислицына с Шишкиным (из АФК - прим.).
15.35 Истцы говорят, что в открытом доступе нашли информацию о том, что они учились вместе на одной кафедре в МГУ. Представитель "Система-инвест":
- Таким же образом можно было доказать связь Кислицына с английской королевой. И будет странно, если суд, уже выработав свою позицию по данному вопросу (привлечение к процессу соистцов - прим.) и удовлетворив ходатайство минземимущества Башкирии, одновременно откажет Кислицыну.
Представитель "Башнефти" также апеллирует к тому, что Кислицын владеет менее 1% акций "Башнефти", но представитель АФК утверждает, что это не имеет никакого значения.
15.40 Представитель АФК объяснил, что АФК была против привлечения минземимущества Башкирии, так как в совете директоров "Башнефти" тогда был Пустовгаров, и он голосовал за реорганизацию как представитель республики. Представитель минземимущества в ответ на это представил документ, что на тот момент Пустовгаров был уволен с государственной службы.
На этом судья попросил журналистов удалиться. Ждем решения
15.48 В удовлетворении ходатайства Кислицына суд отказал.
15.55 В суд представлены еще три ходатайства о привлечении к делу. Стать участниками процесса захотели женщина Александра Марсель Ворне, иностранец Иозиф Нахман и еще одна иностранная компания. Название компании выясняем. Судья объявил перерыв на 10 минут по просьбе ответчика.
16.10 Суд хотел оставить ходатайство иностранца, гражданина ФРГ без движения, так как нет переводчика с немецкого языка. Но представитель "Роснефти" заявил, что компания готова предоставить переводчика в течение получаса. Представитель АФК вновь просит суд отложить судебное заседание, чтобы изучить возражения, которые предоставила "Роснефть" в начале судебного заседания.
Плюс АФК предоставила дополнительные объяснения на заявления о добросовестности ответчиков при пробретении "Башнефти. "Поскольку истцы придерживаются тактики поливания ответчиков грязью, мы просто так стоять и обтекать не можем" - цитата.
АФК настаивает на том, что не знала о проверке Счетной палаты РФ в 2003 году и узнала об этом только когда начался уголовный процесс в 2013 году.
16.20 Представитель ответчиков заявил, что ссылка "Роснефти" на судебные решения (сделаны на прошлом заседании), по которым сделки с АФК "Система" были признаны недействительными (в последствии завершились мировыми соглашениями), напоминают завуалированное обжалование решений, которые давно вступили в законную силу. Описание рисков в годовой отчетности "Башнефти", ("Роснефть" ссылалась на них на предыдущем заседании суда, доказывая, что "Система" осознавала, что делает), по словам представителя АФК, необходимо по закону. И "Роснефть" в своей отчетности делает то же самое, говорит юрист.
16.30 Представитель "Роснефти" ответил на вопрос о доводах по недобросовестности ответчиков при покупке "Башнефти": "Суды в 2005 и 2009 годах признали сделки ничтожными. И хотя от иска отказались, заключили мировые соглашения, правовые последствия остались, сделка по закону остается ничтожной".
Также "Роснефть" подчеркивает, что АФК осознавала, что несет риск утраты акций, и это указывалось в годовых отчетах. То есть они понимали, что акции "Башнефти" могут потерять.
16.40 Представитель "Система-инвест" вновь ходатайствует об отложении судебного заседания из-за большого количества новых документов. Повторяет тезисы своего отзыва на иск: о планах по выходу IPO, АФК не была недобросоветным приобретателем, и не её вина, что компания была приватизирована с нарушениями, что о рисках пишут в отчетах все компании. "Все доводы являются необоснованными и недоказанными" - цитата.
16.50 Представитель "Система-инвест" также заявила, что конретных описаний того, что были именно риски потери акций, в отчетах АФК не было. Представители "Роснефти" в ответ на это зачитал конкретные выдержки из годового отчета АФК за 2012 год, где такие риски описываются.
16.55 АФК и "Система-инвест" вновь просит отложить заседание хотя бы на 3 недели, чтобы изучить документы, а "Роснефть" настаивает на том, что оснований для этого нет, так как позиции прекрасно раскрыты как истцами, так и ответчиками.
"Система-инвест" просит отложить заседание на месяц. Представитель "Роснефти": "По сути ни одна из сторон уже ничего нового не выдвигает".
17.00 Судья объявляет перерыв. Следующее заседание начнется 19 июля в 14.30.