Правительство Башкирии списало долг в 68,8 миллиона рублей «Уфахимпрому»

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление о списании долга в 68,8 миллиона рублей ОАО «Уфахимпром». Это связано с тем, что предприятие, на котором в 1990 году произошла фенольная катастрофа, ликвидировано.
Как следует из постановления правительства, основной долг предприятия составляет 62,4 миллиона рублей. Еще 4,9 миллиона – проценты, и около 1,5 миллиона – пени.
Решение о признании предприятия банкротом вынес арбитражный суд Башкирии.
Напомним, предприятие было закрыто в 2004 году. Территория долгое время остается заброшенной, рекультивация территории так и не проведена. По словам общественников и экологов, здесь по-прежнему находится большое количество токсичных веществ.