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Правительство Башкирии списало долг в 68,8 миллиона рублей «Уфахимпрому»

17 июля 2017, 12:36
Это связано с ликвидацией предприятия.

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление о списании долга в 68,8 миллиона рублей ОАО «Уфахимпром». Это связано с тем, что предприятие, на котором в 1990 году произошла фенольная катастрофа, ликвидировано.

Как следует из постановления правительства, основной долг предприятия составляет 62,4 миллиона рублей. Еще 4,9 миллиона – проценты, и около 1,5 миллиона – пени.

Решение о признании предприятия банкротом вынес арбитражный суд Башкирии.

Напомним, предприятие было закрыто в 2004 году. Территория долгое время остается заброшенной, рекультивация территории так и не проведена. По словам общественников и экологов, здесь по-прежнему находится большое количество токсичных веществ.

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#Новости#Долги#Уфа#Ликвидация#Наталья Кузнецова#Экономика
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