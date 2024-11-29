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Ликвидация

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2024
Пьяный житель Башкирии задохнулся в пожаре
29 ноября, 16:54
Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии
4 ноября, 07:59
Свалка под Уфой охвачена пламенем
17 октября, 06:26
Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии
6 октября, 05:41
В Башкирии горят комбайны
1 октября, 06:19
Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии
29 августа, 07:13
Срочно. Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу
23 августа, 11:08
В Стерлитамаке ликвидировали открытое горение после ЧП на газовой магистрали
19 августа, 16:19
«На огне вкуснее»: в Башкирии сгорела бургерная
В Нефтекамске произошло возгорание в популярном кафе — пламя быстро охватило кухню, сообщает МЧС России.
1 августа, 14:23
В Уфе сгорел дотла весь дом
Огонь вспыхнул в жилом частном двухэтажном строении, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
24 июля, 17:18
Площадь пожара в кафе на М5 «Урал» составила 830 квадратных метров
Огонь удалось потушить, эксперты приступили к выяснению причины возгорания, сообщает МЧС Башкирии.
19 июля, 10:16
Провал у трассы под Уфой за ₽1 млрд посетил чиновник
Глава администрации Октябрьского района столицы Республики Башкортостан Сергей Плотников уточнил место образования огромной дорожной ямы.
8 мая, 09:53
В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона
Правоохранители Московской области ликвидировали лабораторию, в которой производили мефедрон.
5 апреля, 10:37
2023
Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой
Госкомитет сообщил, когда прекратятся работы по ликвидации заражённых кур.
23 августа 2023, 06:22
2017
Правительство Башкирии списало долг в 68,8 миллиона рублей «Уфахимпрому»
Это связано с ликвидацией предприятия.
17 июля 2017, 07:36

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