В Госсобрании Башкирии проведут совещание по проблемам обманутых дольщиков

- отметил спикер республиканского парламента. - Накануне глава республики провел заседание по вопросу защиты прав дольщиков, на котором предложил обратиться в правительство России с инициативой о запрете долевого строительства, создать единый республиканский офис, в котором пострадавшие от действий застройщика могли бы получить юридическую помощь. Это рациональные инициативы. Мы поддерживаем их. Кроме того, Государственное Собрание планирует масштабное совещание по этой теме с участием Правительства республики и самих дольщиков. Необходимо выслушать людей, понять, какая помощь им требуется, в первую очередь. И, я уверен, совместными усилиями, пусть и не за один день, мы сумеем решить эту проблему.