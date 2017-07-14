В Госсобрании Башкирии проведут совещание по проблемам обманутых дольщиков

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев сегодня, 14 июля, заявил, что принятые ранее меры законодательного регулирования вопроса, к сожалению, не дали должного эффекта.
- Во всем мире риски страхуются. Однако в случае с долевым строительством на территории нашей страны ситуация сложилась иначе. Хотя страховыми компаниями и было собрано более 30 миллиардов рублей, фактически ни копейки из этих денег не ушло на поддержку обманутых дольщиков. Сейчас вопрос на федеральном уровне пытаются решить с помощью компенсационного фонда. Мера может оказаться действенной, но регионам не стоит полагаться только на нее,
- отметил спикер республиканского парламента. - Накануне глава республики провел заседание по вопросу защиты прав дольщиков, на котором предложил обратиться в правительство России с инициативой о запрете долевого строительства, создать единый республиканский офис, в котором пострадавшие от действий застройщика могли бы получить юридическую помощь. Это рациональные инициативы. Мы поддерживаем их. Кроме того, Государственное Собрание планирует масштабное совещание по этой теме с участием Правительства республики и самих дольщиков. Необходимо выслушать людей, понять, какая помощь им требуется, в первую очередь. И, я уверен, совместными усилиями, пусть и не за один день, мы сумеем решить эту проблему.
Напомним, минувшая неделя запомнилась голодовкой пайщиков ЖСК "Дуслык-строй". Объявили они ее в здании долгостроя на ул. Кирова 43/2, 10 июля. А 12 июля они приостановили акцию протеста. Госкомстрой Башкирии пообещал им, что правоохранительные органы проведут доследственную проверку действий застройщика.