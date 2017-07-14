Хамитов - застройщикам: Не думайте, что переждете тяжелые времена

В Доме правительства накануне прошло расширенное заседание по обеспечению правопорядка в регионе, посвященное принимаемым мерам по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе главы республики.
Рустэм Хамитов отметил, что строительный комплекс вышел на рекордные показатели ввода за всю свою историю, однако среди застройщиков много мошенников – в зоне риска сегодня 3,5 тысячи людей. Также глава республики сообщил, что в сентябре будут рассмотрены вопросы законодательного решения проблем обманутых дольщиков.
На сегодняшний день в группе риска находятся 29 объектов строительства и 3,5 тысячи граждан. На 11 объектах строительство ведётся низкими темпами, ещё на 11 объектах работы приостановлены, возведение семи объектов даже не начиналось.
Рустэм Хамитов предложил выйти на правительство России, чтобы запретить долевое строительство:
Пусть застройщик идёт в банк, получает кредит, строит, а потом продаёт. Зато люди будут выведены из зоны риска.
Хочу сказать застройщикам: не думайте, что вы переждёте эти времена, и всё рассосется. Не рассосется. Обращаюсь к правоохранителям: ещё раз требую не жалеть тех, кто обманывает и «кидает» наших людей.