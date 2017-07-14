mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хамитов - застройщикам: Не думайте, что переждете тяжелые времена

14 июля 2017, 11:36
Вопросы обманутых дольщиков обсудили на заседании в Доме правительства.

В Доме правительства накануне прошло расширенное заседание по обеспечению правопорядка в регионе, посвященное принимаемым мерам по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе главы республики.

Рустэм Хамитов отметил, что строительный комплекс вышел на рекордные показатели ввода за всю свою историю, однако среди застройщиков много мошенников – в зоне риска сегодня 3,5 тысячи людей. Также глава республики сообщил, что в сентябре будут рассмотрены вопросы законодательного решения проблем обманутых дольщиков.

На сегодняшний день в группе риска находятся 29 объектов строительства и 3,5 тысячи граждан. На 11 объектах строительство ведётся низкими темпами, ещё на 11 объектах работы приостановлены, возведение семи объектов даже не начиналось.

Рустэм Хамитов предложил выйти на правительство России, чтобы запретить долевое строительство:

Пусть застройщик идёт в банк, получает кредит, строит, а потом продаёт. Зато люди будут выведены из зоны риска.

Хочу сказать застройщикам: не думайте, что вы переждёте эти времена, и всё рассосется. Не рассосется. Обращаюсь к правоохранителям: ещё раз требую не жалеть тех, кто обманывает и «кидает» наших людей.

Материалы по теме
В Уфе обманутые дольщики микрорайона «Солнечный» вышли на пикетДольщики «Миловского парка» в Уфе вышли на митингВ Уфе дольщики микрорайона «Юл Ай» обратились к министру МВД с плакатом
#Новости#Злата Зукович#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48