В Уфе пайщики ЖСК "Дуслык-строй" прекратили голодовку

Официальное письмо от госкомстроя Башкирии голодающие пайщики получили вчера вечером. Чиновники попросили граждан прекратить голодовку в связи с тем, что правоохранителями будет проведена доследственная проверка действий застройщика.
- Согласно письму проверка должна быть проведена в течение месяца, - рассказала Медиакорсети одна из участниц голодовки Марина Марьянова. - Мы подождем в течение месяца, если они не исполнят свое обещание, мы возобновим голодовку.
Напомним, пайщики начали голодовку в понедельник, 10 июля. Таким образом они пытались добиться расторжения договора аренды с заказчиком объекта - «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч». В свою очередь "Луч" пытается обанкротить ЖСК: рассмотрение дела в арбитраже назначено на 20 июля.