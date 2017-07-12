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В Уфе пайщики ЖСК "Дуслык-строй" прекратили голодовку

12 июля 2017, 12:57
Пайщики ЖСК "Дуслык-строй", начавшие в понедельник голодовку в Уфе в здании долгостроя на ул. Кирова 43/2, приостановили акцию протеста. Госкомстрой Башкирии пообещал им, что правоохранительные органы проведут доследственную проверку действий застройщика.

Официальное письмо от госкомстроя Башкирии голодающие пайщики получили вчера вечером. Чиновники попросили граждан прекратить голодовку в связи с тем, что правоохранителями будет проведена доследственная проверка действий застройщика.

- Согласно письму проверка должна быть проведена в течение месяца, - рассказала Медиакорсети одна из участниц голодовки Марина Марьянова. - Мы подождем в течение месяца, если они не исполнят свое обещание, мы возобновим голодовку.

Напомним, пайщики начали голодовку в понедельник, 10 июля. Таким образом они пытались добиться расторжения договора аренды с заказчиком объекта - «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч». В свою очередь "Луч" пытается обанкротить ЖСК: рассмотрение дела в арбитраже назначено на 20 июля.

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